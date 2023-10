El Cortegada viaja a Tenerife con la ilusión de ganar en su debut

El Mariscos Antón Cortegada inicia la Liga Femenina 2 este domingo por la mañana en Canarias (12:30 horas) ante el Náutico Tenerife ULL, un recién ascendido que cuenta con una plantilla integrada prácticamente por jugadoras nacionales y de Santa Cruz de Tenerife. La expedición vilagarciana vuela hoy sábado desde Santiago y ya almorzará en la isla, donde pernoctará. Javi Nogueira reconoce que no tiene muchas referencias del rival, por lo que afronta este debut un poco a ciegas. “Sabemos que ficharon a una pívot extranjera que todavía no les llegó. Hemos podido verles partidos de la fase de ascenso, pero no de pretemporada”, reconoce Nogueira. “Tenemos ventaja de centímetros y hay que aprovecharla en el juego interior”.



Dominar el rebote e imponer el ritmo son las claves para las visitantes, que cambian un poco su estilo de juego esta temporada. “Este año el equipo tiene más puntos”, por lo que la idea es jugar a tanteos más altos. En las locales destaca Gara Jorge, con experiencia en la liga, ya que la pasada campaña jugó en el Maristas Coruña.



El Cortegada ha realizado muchos cambios en su plantilla. Tras la retirada de Sara Gómez, el club ha tenido que hacer un esfuerzo importante para ser competitivas en la liga. Solo continúan cuatro jugadoras: Blanca Manivesa, Ángela González, Ángela Coello y Lorena Castro. Llegaron Iria Losada, Nerea Arambarri, Marta Sanmartín, Anja Fuchs-Robetin, Katiana Benítez, Aleksandra Stojanovska, Absatou Diaw y una Lauren Loven que regresa en su segunda etapa. “El equipo llega bien, igual nos hace falta alguna sesión más, pero a todos los entrenadores nos gusta que el equipo esté más rodado en lo táctico. En lo físico creo que estamos bien”, explica Nogueira. “Las nuevas se están adaptando bien, hemos acertado con las personalidades y entre ellas hacen buenas migas”.



El Cortegada intentará empezar la liga con una victoria a domicilio antes de su estreno en el pabellón 2 de Fontecarmoa, que será su nuevo hogar esta temporada debido a las obras en el pabellón 1.