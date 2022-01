El Cortegada viajará a Málaga el sábado sin el fichaje navideño esperado

El Mariscos Antón Cortegada retoma la competición de la Liga Femenina 2 el sábado en Málaga ante el Unicaja (20 horas). Y lo hará sin poder contar todavía con el refuerzo demandado por el técnico para estas Navidades. No habrá fichaje esta semana y todo indica que tardará en llegar a corto plazo. Una vez que el club no está dispuesto a llegar a las peticiones económicas que no se ajustan con el nivel de las jugadoras que ha ido testando en el mercado. “Están pidiendo unas cantidades que no se corresponden”, lamenta el técnico Javi Nogueira, consciente de que es necesario una jugadora exterior que venga a ayudar, pero a un coste razonable.



El equipo retomó el domingo los entrenamientos en Carril, lo hizo con siete jugadoras de la primera plantilla y una júnior. Todas ellas superaron los test de antígenos y se ejercitaron con mascarilla, al igual que los técnicos. El equipo está a la espera de que la que dio positivo en covid la semana pasada acabe su confinamiento y de que Cristina Loureiro pueda meterse poco a poco en la dinámica del grupo, ya que está recuperándose de un esguince de tobillo.



Todos estos percances hacen que las condiciones no sean las mejores posibles para rendir visita el sábado al tercer clasificado, que lleva 9 victorias y 3 derrotas. La incidencia covid en el equipo júnior impide a Javi Nogueira poder echar mano de canteranas estos días, por lo que no puede realizar entrenamientos de cinco contra cinco. Pese a todo, el Mariscos Antón Cortegada encara el nuevo año con la mentalidad de mejorar los resultados en la competición, en la que ya está prácticamente descartado de la pelea por los primeros puestos y su objetivo ahora es asegurar la permanencia y quedar lo más arriba posible en una campaña de transición.