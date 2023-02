El Cortegada vuelve a la competición con malas sensaciones y cae en Pontevedra (64-47)

El Mariscos Antón Cortegada retomó la Liga Femenina 2 con derrota en Pontevedra ante el Arxil por 64-47 en el partido aplazado correspondiente a la 18ª jornada. El equipo de Javi Nogueira, con Sara Gómez renqueante por sus problemas en la planta de un pie, pagó su inactividad competitiva de varias semanas y los problemas de número para entrenar cinco para cinco durante los últimos meses. Espeso en ataque y con falta de tensión defensiva, sobre todo en la primera parte, el equipo vilagarciano fue siempre a remolque y no solo perdió el partido, también el average con las pontevedresas, que se meten de lleno en la lucha por la cuarta plaza.

En la primera parte salió mucho mejor el Arxil, que dominó el partido desde su defensa y el rebote. Forster impidió a Mercy jugar con comodidad, además las visitantes no tuvieron acierto en los tiros de dos. Sara Gómez, que ya no había empezado de inicio por sus problemas físicos que la lastraron durante la semana, se resintió de su lesión. Con la capitana en el banquillo el parcial fue de 6-0 y las pontevedresas abrieron brecha (20-9). En el segundo cuarto, liderado por la propia Sara Gómez, el Cortegada mejoró en ataque, pero volvió a faltarle mucha intensidad y atención en defensa. No pudo dominar el rebote, por lo que la desventaja llegó a ser de 15 puntos y se quedó en 13 al descanso (39-26).

En la segunda parte, sin Sara Gómez, el Cortegada trató de igualar la intensidad del Arxil al inicio, pero le duró poco la tentativa de remontada al no finalizar bien sus acciones de ataque. Un nuevo parcial encajado de 6-0 elevó la ventaja para las locales a 18 puntos (49-31). A partir de entonces el Cortegada al fin mejoró en defensa y empezó a colapsar los ataques de las locales, aunque le siguió faltando claridad ofensiva para acercarse más en el marcador (52-40).

Un triple de Corredoira al inicio del tercer cuarto espoleó al Cortegada, que tuvo balón en ataque con Mercy en la pintura para bajar la diferencia de los diez puntos, pero la acción acabó con la cuarta falta de la keniata. A falta de seis minutos y 13 abajo salió a pista Sara para probarse. Pero estuvo apenas un minuto en pista y volvió al banquillo. El Cortegada entró en los últimos cinco minutos sin acabar de fluir en ataque, cayendo en la precipitación. Sin opciones de victoria, el equipo de Javi Nogueira jugó el final con el objetivo de defender el average, ya que había ganado por 15 en Fontecarmoa, pero cometió errores que le dejaron también sin este pequeño botín. Fue una vuelta a la competición para olvidar. El sábado en Fontecarmoa ante el BF León, nueva oportunidad para recobrar buenas sensaciones.

Ficha técnica

Arxil (64): Heather Forster (11), Margarita Moreira (6), Nerea Liste (4), Nena Trajchevska (15), Carolina Ribeiro (8)- cinco inicial- Carla Fernández (12), Míriam García (0), María Lago (3), Cristina Díaz Pache (5), Andrea Glomazic (0).

Cortegada (47): Blanca Manivesa (9), Sara Corredoira (6), Carla García (4), Ángela Coello (6), Mercy Wanyama (9) - cinco inicial- Nuria Chorén (5), Sara Gómez (5), Carla Rodríguez (0), Ángela González (3) y Lorena Castro (0).

Parciales: 21-12 / 18-14/ 13-14/12-7.

Árbitros: Andrés Esteban e Iris Díaz. Señalaron 13 faltas a las locales y 18 a las visitantes. Sin eliminadas.