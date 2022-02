El Cortegada vuelve a dar su mejor versión y deja al Arxil sin el liderato

El Mariscos Antón Cortegada logró una gran victoria en el derbi ante el Arxil, al que deja sin liderato, por 61-63 ayer en Pontevedra. Otro paso importante hacia el objetivo de la permanencia y que evidencia el buen momento de forma del equipo, capaz de asaltar otra pista complicada. Las claves de la victoria del Cortegada estuvo en su defensa. La primera parte fue muy equilibrada. El Arxil logró colapsar a las de Vilagarcía en el segundo cuarto con su defensa en zona. “En la primera parte no estuvimos bien en el rebote defensico, pero lo ajustamos en la segunda parte”, explica Javi Nogueira.



Tras el descanso el Cortegada no solo tuvo el mando en el marcador, dominó todas las facetas. Solo tuvo dificultades para frenar a la bahameña Adams, una jugadora dura y rápida. De nuevo el Arxil intentó frenar al Cortegada con defensas zonales, pero esta vez Nogueira introdujo a Cris Loureiro como “triple poste” y sentó a Mercy Wanyama, que estuvo colosal en la lucha por el rebote, para dar entrada a Andrea Ríos con su buena lectura para esas situaciones. El Cortegada llegó a los últimos minutos con 7 puntos de ventaja, el Arxil intentó remontar y llegó a ponerse a 2, pero las visitantes no fallaron en los tiros libres y aseguraron este gran triunfo. Además de Wanyama, también estuvieron a gran nivel Sara Gómez, sobre todo en la segunda parte, y Teresa Sedlakova.





ARXIL 61 - 63 M. ANTÓN CORTEGADA Arxil (15+11+17+18): Ruth Adams (23), Míriam García (0), Heather Forster (7), Nerea Liste (11), Dunja Bruzaszin (14)- quinteto incial - Adriana Aparicio (0), Cristina Díaz Pache (3), Margarita Moreira (3).



Mariscos Antón Cortegada (17+11+22+13): Cris Loureiro (9), Sara Gómez (16), Lorena Castro (8), Teresa Sedlakova (15), Mercy Wanyama (3)-quinteto inicial- Andrea Ríos (8), Zeltia Presas (0), María Centeno (2), Nuria Chorén (2).



árbitro: Clavería Sánchez y Trasancos Blanco. Señalaron 16 faltas a las locales y 21 a las visitantes. Eliminadas Heather Forster y Nuria Chorén.