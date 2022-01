Cotilla y Fajardo hacen enloquecer A Lomba en el 93

Un gol de Jorge Fajardo en el minuto 93 dio la victoria al Arosa ayer en A Lomba ante el Marino de Luanco por 2-1. Un triunfo que vale su peso en oro, al dejar por detrás a 6 puntos más golaverage a un rival directo en la lucha por la permanencia. Fue quizá excesivo premio para los locales porque el partido fue claramente de empate.



El equipo de Jorge Otero, que lo vio desde la grada al estar expulsado, fue capaz de ponerse por delante en la primera parte, pero los asturianos empataron a la media hora. En la segunda el Arosa no generó ocasiones, aunque llevó la iniciativa en el juego, pero nunca perdió la fe ni la ambición. De las botas de Cotilla, que está marcando diferencias esta temporada, salió otro “caramelito” en el descuento que aprovechó Fajardo con un gol para reivindicar más protagonismo. El Arosa empieza la segunda vuelta y el ciclo de partidos ante rivales directos con un colchón de 6 puntos sobre los puestos de descenso.



De inicio Jorge Otero no introdujo ni a Piay ni a Beda, dos de los jugadores afectados por el covid la semana pasada. El Arosa apostó por Alberto Martín como pivote en la medular con Mon y Diz por delante, mientras que Nuño y Julio ocuparon las bandas y Luismi fue la única referencia ofensiva. Enfrente, el Marino jugó con cinco defensas, cuatro centrocampistas muy dinámicos y móviles y el delantero Steven como estilete. Los asturianos ejecutaron un plan muy sencillo, dejando la iniciativa al Arosa e intentando estirarse rápido, siendo muy verticales y directos. De inicio les salió bien. De hecho tuvieron las dos primeras ocasiones. Primero en un balón largo entre centrales que no acertó a despejar Campillo. El remate de Steven, encimado por Ross, se perdió cruzado. La segunda, en el minuto siete, fue a la salida de un córner, con un remate de Guaya de cabeza en el punto de penalti, el balón se perdió cruzado por poco.



El Arosa no era capaz de hacer fluir su juego por dentro, por lo que no encontraba situaciones para profundizar por las bandas. A los trece minutos al fin progresó. Mon estiró al equipo con un desmarque al espacio por la derecha. Fontán puso un centro que remató de cabeza Luismi, a las manos del portero. La jugada pareció activó al equipo local en ataque. Al minuto siguiente tuvo una ocasión clara. Robó Diz, maniobró en tres cuartos de campo y sirvió un buen pase sobre Luismi entre centrales. El disparo del pichichi local se marchó rozando el poste.



El Arosa encontró el 1-0 en su tercera llegada superado el cuarto de hora. Cotilla puso un gran centro en carrera que atacó Mon en el primer palo para marcar con el pie a media altura. El gol tranquilizó a los locales, que parecían tener el partido controlado. El Marino no se volvió loco y se mantuvo fiel a su plan, percutiendo sobre todo a través del balón parado.



El Arosa no encontró situaciones para hacer transición y no cometer errores con balón fue su principal tarea en faceta ofensiva. Los asturianos encontraron superada la media hora. Fue en una segunda acción tras falta lateral. Centró Trabanco desde la derecha y el balón se paseó por el área pequeña para que marcara Borja en el segundo palo de cabeza a placer y en posición dudosa.



El Arosa reaccionó de inmediato al mazazo y en la jugada siguiente perdonó el 2-1. Luis Nuño remontó por línea de fondo y puso un pase de la muerte que envió por encima del larguero Mon. Hasta el descanso se mantuvo el mismo guión, con el Marino bien ordenado sin balón y manteniendo alejado de su área a un Arosa que trató de progresar con juego combinativo.



En la segunda parte el Marino siguió fiel a su plan. Ordenado y presionando en mediocampo para aprovechar cualquier error local. Las ocasiones en la segunda parte fueron contadas, y visitantes. Primero en una acción de saque de banda en la que el Arosa tuvo dificultades para sacar el balón del área y Alberto Lora acabó rematando fuera.



El equipo local movió el banquillo a la hora de juego. Alberto Martín dejó el campo con molestias físicas y entró Pedro Beda, por lo que los locales pasaron a jugar con dos puntas. Ni siquiera eso sirvió para desarmar al Marino y a sus impenetrables líneas, además los locales abusaron de muchos pases por dentro y les costó profundizar.



El partido se fue consumiendo y el Marino tuvo esa gran ocasión que estuvo esperando de forma paciente. En el 73. Fue un mano a mano de Borja en un balón largo al que no salió Manu Táboas, el remate lo repelió Campillo de forma providencial.



Cuando todo conducía al empate porque el Arosa no era capaz de generar situaciones de área llegó la acción del gol en el 93. Cotilla, incansable y pletórico en banda izquierda, se sacó un gran centro que atacaron bastantes compañeros en área. Apareció en boca de gol Jorge Fajardo, que no llevaba ni cinco minutos en el campo, para marcar con el pie. Aún hubo tiempo para un acercamiento visitante que hizo contener la respiración al público. Con el pitido del árbitro se desató la euforia en la grada. Es una de esas victorias de las que marcan tendencias y las dinámicas en medio de tanta igualdad.









AROSA SC 2- 1 MARINO DE LUANCO Arosa: Manu Táboas, Javi Fontán, Campillo, Ross, Cotilla, Alberto Martín (Pedro Beda, min. 61), Diego Diz (Jorge Fajardo, min. 88), Mon, Luis Nuño, Julio Rey y Luismi.



Marino: Bussmman, Borja, Emilio Morilla (Julio Delgado, min. 88), Trabanco, Diego Díaz (Nacho Matador, min. 72), César Suárez (Nino, min. 72), Luis Morán (Omar Álvarez, min. 85), Dailos, Guaya, Lora y Steven (Sergio Ríos, min. 86).



goles: 1-0 Mon (min. 17); 1-1 Borja (min. 33); 2-1 Jorge Fajardo (min. 93).



árbitro: Cueto Amigo, asistido por Lombardero Díaz y García Presa (Castilla y León). Mostró amarilla a Alberto Martín y Diego Diz por los locales, y a Diego Díaz y Alberto Lora por los visitantes.