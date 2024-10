Cris Loureiro: "Soy mejor gracias a mis compañeras y a la confianza de Álvaro"

A sus 30 años, Cris Loureiro vive su segunda etapa en Mariscos Antón Cortegada. Loureiro se encuentra en un gran momento deportivo, siendo la segunda jugadora de la Liga Femenina 2 que más triples anota, ocho de doce en total. Además, Loureiro es la segunda MVP de la liga, por detrás de Blanca, jugadora de Mataró.

¿Cómo se siente con este inicio de temporada?

Bien. Perdimos el partido en Mataró pero las sensaciones son buenas. Nos ayuda mucho el día a día, siempre nos vamos contentas para casa respecto a cómo entrenamos.

Ahora mismo es la segunda jugadora de la liga con más acierto en el tiro exterior, ¿cómo se siente al respecto?

Intento no mirarlo mucho porque solo van tres jornadas, falta muchísimo. Me fijo más en las estadísticas globales, en las que todas aportamos. Intento disfrutar, pasármelo bien, estar concentrada el tiempo que estoy en pista y lo otro que vaya surgiendo, porque si lo pienso mucho es cuando viene el error.

Son unos números que no había hecho antes, ¿cree que puede mantener este nivel en el tiempo?

Yo voy a intentar dar lo mejor de mi. A veces se podrá ver reflejado en anotación, mientras que otras veces se puede ver de otra forma o directamente no se puede ver en una estadística pero mis compañeras ven esa ayuda. Más que en números en si, quiero tener la sensación de que estoy ayudando al equipo al máximo. Intento guiarme más por las sensaciones porque, al final, es muy difícil estar siempre arriba, al igual que es difícil estar siempre abajo. Pero un día tu estás correcta y será otra jugadora la que pueda estar arriba. Cambia muy rápido.

¿Cómo está siendo su segunda etapa en el Cortegada?

De alguna manera, todos los años fueron especiales porque siempre me centro en que, la temporada que estoy jugando, sea la más importante. Es cierto que esta temporada estoy más cómoda y tranquila, siento que Álvaro y Dami tienen confianza en mi. Al final, tenemos un grupo muy bueno, no solo a nivel deportivo si no a nivel humano, creo que eso hace que las cosas vayan bien.

¿La confianza de Álvaro Fernández está siendo clave para que pueda hacer esos buenos números?

Sí, claro. La confianza es súper importante, pero diría que todo parte del entrenamiento. Competimos desde ejercicios de tiro hasta 5x5. Trabajar todo lo que trabajamos ayuda muchísimo a que la jugadora tenga confianza en los partidos. Es un proceso que hacemos entre semana, sobre todo.

¿Cómo está viendo el transcurso de las jornadas?

Es una liga muy competitiva, cualquiera puede ganarte o ser un resultado ajustado. Para bien o para mal, cada lunes tenemos que desconectar y pensar que tenemos otra oportunidad.

¿Considera que influye el gran grupo que ha formado para sus resultados individuales?

Sí, mis compañeras son las que me hacen mejor. Yo gano confianza a raíz de repetir, no nací con ningún don. Esa confianza, a veces sale bien en un partido o no, pero sí durante la semana mantengo el nivel alto de entrenamiento que exige Álvaro, es más probable que el partido me salga bien. Es un cúmulo de cosas.

¿Cómo ve el partido que tienen este domingo?

Para mi muy complicado. Es un equipo que el año pasado compitió arriba, muchas jugadoras son las mismas. Saben jugar muy bien estático, porque al final, en esta liga hay mucho contraataque, mucho arriba y abajo continuamente, pero ellas saben mantenerse, me parece que juegan muy bien al baloncesto. Entre que están acostumbradas a competir en una liga más, y que son jugadoras que están acostumbradas ya a jugar juntas, creo que plantearán un partido muy difícil.

A medio-largo plazo, ¿cómo cree que le irá al equipo?

Estamos en un punto muy importante, ahora nos vienen equipos que son muy fuertes, que van a competir arriba y estas tres semanas serán clave.