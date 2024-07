Cris Loureiro regresa a Mariscos Antón Cortegada dos años después

Mariscos Antón Cortegada ha hecho oficial la vuelta de Cristina Loureiro al conjunto vilagarciano. Una noticia que levanta la ilusión de los aficionados, ya que se trata de una jugadora muy querida por los aficionados al baloncesto, y muy especialmente por el club arousano. Así, Loureiro vuelve a la que fue su casa después de dos años, en los que pudo seguir creciendo como deportista en Italia, dónde estuvo jugando esta última campaña, y en Mallorca.



La ala-pívot de 1,82 metros de altura afronta el regreso a la que fue su casa durante cinco años con “mucha ilusión”. “É unha xogadora polivalente que aportará ó equipo talento na creación e anotación no ataque”, afirman desde el club vilagarciano, que continúa trabajando en la formación de la plantilla. Así, Mariscos Antón Cortegada no solo recupera a una de sus mejores jugadoras, si no también a una excelente tiradora y reboteadora para la nueva etapa con Álvaro Fernández al frente del banquillo de club de Vilagarcía.



De este modo, Loureiro se suma a los fichajes de Aminata Traoré, Ewelina o Gara Jorge. Asimismo, jugadoras de la talla de Lauren Loven han mostrado a través de las redes su alegría por este regreso.