Las cuatro arousanas que defienden a Galicia en el Campeonato de España Sub 15 y Sub 17 en Almería

Las Selecciones Gallegas Sub 15 y Sub 17 ya se encuentran en Almería donde mañana viernes comienzan la segunda fase del Campeonato de España. Las cuatro representantes del fútbol arousano están muy ilusionadas y con muchas ganas de debutar mañana. La caldense Uxía Romero (Umia) y Laura Tubío (EFM Concello de Boiro) jugarán la Fase Plata con la Sub 15 que dirige Vicky Vázquez. Galicia debuta a las 9:30 horas de este viernes en el campo de Las Norias ante Illas Baleares. El domingo también a las 9:30 horas, en el campo de Berja, se mide a la Comunidad Valenciana. El objetivo es la clasificación para la fase final a 4, a la que acceden los primeros de cada grupo y el mejor segundo.

Con la Selección Sub 17 están Andrea Villadeamigo (Viajes InterRías FF) y la cuntiense Lucía Rivas (Orzán). La centrocampista del Viajes InterRías llega algo "tocada" a la cita tras sufrir un esguince en el último partido ante el Bizkerre, pero se ha recuperado gracias al tratamiento intensivo de su club y podrá jugar. A las órdenes de Quin Valbuena, Andrea y Lucía disputan la Fase Oro. Galicia Sub 17 debuta este viernes a las 13:30 horas ante Castilla y León en el campo de Adra. El sábado, la cita será a las 11:30 horas en el campo de Santa María del Águila ante Andalucía, mientras que el domingo jugará a las 11:30 horas de nuevo en Adra ante Navarra. El objetivo es acabar entre los dos primeros del grupo, que son los que acceden a la fase final por el título de campeón de España.