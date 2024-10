Cuntis prepara los motores de la VII edición del RallyMix Vila Termal

Cuntis volverá a convertirse en capital del motor este sábado día cinco con la celebración de la VII edición del RallyMix Cuntis Vila Termal, organizado por la Escudería Cuntis Vila Termal. “Ao igual que o ano pasado o venres pola tarde, a partir das 20:00h xa veremos os primeiros participantes en Cuntis, pasando as verificacións técnicas optativas que se levarán a cabo na Rúa do Convento, mesmo lugar que o parque de asistencia”, cuentan desde la entidad organizadora.

Ya el sábado, después de las correspondientes verificaciones técnicas y recogidas de dorsales, a partir de las 11:30 horas, comenzarán a sonar los motores por las calles de Cuntis. “Facémolo algo antes do habitual coa intención de levar a cabo as tres pasadas previstas para esta primeira xornada de competición, xa que as horas de luz cada vez son menos e gustaríanos que todos os inscritos poidan correr nas mesmas condicións”, explican desde el club organizador.



Asimismo, en la clase A se incluirán los vehículos Carcross hasta 600 c.c., tracción a dos ruedas, sin diferencial ni autoblocante, y vehículos cuatriciclos como Polaris, ATV o SSV y otros homologados por la F.G.A, además de los FIA CrossCar. En la clase B se agruparán el resto de vehículos, clasificados en función de la potencia de los motores de cada cuál, además de vehículos de propulsión trasera.