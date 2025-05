Dani Abalo: "Me fastidiaría irme ahora"

El director deportivo del Arosa, Dani Abalo, hace autocrítica y reconoce que “no estuvimos a la altura de la exigencia”. El vilagarciano achaca la debacle del equipo “a un bloqueo mental mediada la temporada que nos hizo perder muchos puntos. No supimos sobreponernos a eso”.

Abalo no señala a ningún futbolista por bajo rendimiento o expectativas no cumplidas. Habla de “problema grupal a nivel mental” y no de “errores individuales·”. Y es que sostiene que “en ciertos partidos cuando las cosas no iban bien, el equipo no fue capaz de darle la vuelta".

La temporada del Arosa se saldó con tres técnicos. "Cada entrenador aportó sus cosas, pero al equipo le faltó el punto de confianza necesario. Al final sí vi la garra que yo pedía, pero no fue suficiente”.



Dani Abalo reconoce que pese al batacazo le gustaría volver a intentarlo la próxima temporada en la dirección deportiva. “Me fastidiaría irme ahora, yo me veo capacitado, pero aceptaré la decisión que tome el club”.

Movimientos

El Arosa celebrará su asamblea el próximo viernes 23 de mayo, siendo a las 19:30 horas la primera convocatoria, y a las 20:00 horas la segunda. La reunión será importante porque después de 15 años al frente del club, Manolo Abalo reconoce que piensa en dejar paso si aparece una alternativa. En los últimos días hay movimientos importantes en este sentido entre la masa social, pero de momento no ha trascendido públicamente el interés de coger el relevo de Abalo, por lo que se espera que en la propia asamblea en el turno de ruegos y preguntas se trate el posible cambio en la directiva. De ahí que la asamblea se celebre con celeridad en este mes de mayo a diferencia de años atrás.