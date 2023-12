David contra Goliat en A Lomba

David contra Goliat, de nuevo. El Arosa recibe esta noche en A Lomba (21 horas) al Valencia CF en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Todo un regalo anticipado de Navidad para el club vilagarciano, tras la alineación indebida del Granada en la primera ronda, que quiere aprovechar para disfrutar, hacer caja y soñar con hacer algo muy grande.



El equipo de Primera División llega dispuesto a tomarse muy en serio la eliminatoria. Su técnico, el vallisoletano Rubén Baraja, dará minutos a los menos habituales en liga y a los futbolistas que salen de lesión. Se espera que tengan minutos en A Lomba futbolistas como Mouctar Diakhaby, Alberto Marí o Jesús Vázquez. Este último es hijo del director deportivo del Osasuna, Braulio Vázquez, que no se perderá el partido en directo. Jugadores como Selim Amallah, Roman Yaremchuk, Sergi Canós o el mundialista español Hugo Guillamón apuntan a titulares y tratarán de reivindicarse. También tendrán su oportunidad varios jugadores del filial, que es décimo en el grupo III de Segunda RFEF. Son los casos del central juvenil Yarek Gasiorowski, el mediocentro Pablo Gozálbez o el extremo Hugo González, que ya fueron titulares en la primera eliminatoria ante el Logronés, al igual que César Tárrega.



Toda la presión y obligación recae en el conjunto che, que no puede fallar y además llega en un mal momento de resultados, ya que en sus tres últimos partidos fue goleado por el Real Madrid (5-1), empató sin goles con el Celta y perdió el sábado en Girona.



El Arosa se apoya en la ilusión y el nivel ofrecido en la eliminatoria anterior ante el Granada pese al 0-3. El equipo vilagarciano planteará el partido desde la solidez y el trabajo defensivo sin balón para que su rival le cueste generar ocasiones. Se espera que Luisito repita el sistema con tres centrales y carrileros, con los que consiguió tener muy controlado al Granada durante muchos minutos. En cuanto al once, habrá algún cambio, aunque no se esperan muchos respecto a la liga. Iñaki, que no jugó el sábado contra la UD Ourense por sanción, apunta a la titularidad. Luisito confirmó que jugará el portero asturiano Raúl.



El Arosa se siente cómodo en el contexto de partido que se va a dar, organizado sin balón, presionando mucho y saliendo a la contra. El objetivo es no encajar e intentar aprovechar las ocasiones que pueda generar, ya que al Granada fue capaz de meterle el susto en el cuerpo. Cierto es que el Valencia viene en alerta tras visualizar ese encuentro. Los visitantes vienen heridos y motivados, sabedores de que la Copa es un torneo que no pueden desechar, ya que es un equipo histórico que ha ganado la competición hasta en 8 ocasiones, la última en 2019.

Taquillas abiertas



Se espera un gran ambiente en A Lomba, pero en principio no habrá lleno. Todavía hay entradas a la venta para el público que se pueden retirar hoy antes del partido a precios de 50 euros en tribuna, 40 en preferencia y 25 en fondo. Las oficinas abren abren hoy de 11 a 13 horas y a las 17 horas por la tarde para poder comprar entradas. Se esperan que unas tres mil personas se den cita en A Lomba y las puertas se abrirán dos horas del inicio del partido (19 horas). El equipo local llegará al estadio en autobús sobre las 19:20 horas y allí será recibido por sus aficionados, que también sueñan con dar la sorpresa esta noche.

Comida de directivas



El Valencia llegará por la mañana y volará de regreso tras el partido. Habrá una comida de directivas en el restaurante Punta Cabalo (A Illa de Arousa) a las 14:30 horas. Se espera la presencia de la presidenta del Valencia, Layhoom Chan, del presidente del Arosa, Manolo Abalo, del presidente de la RFGF, Rafael Louzán, y de Carlos Coira, concejal de Deportes, en representación del Concello de Vilagarcía. Será la segunda vez en la historia que el Arosa juegue contra el equipo che, ya lo hizo hace 40 años eliminando a su filial en la lucha por el ascenso a Segunda B, en la que ascendió el Arosa.