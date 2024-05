David Eirín abandona el banquillo del Portonovo para "cambiar de aires"

David Eirín ha comunicado a la directiva del Portonovo que no continuará al frente del equipo en la temporada 2024/2025. El técnico toma esta decisión tras dos años intensos al frente del conjunto de Preferente. En su primera temporada, el joven pontevedrés cogió a un equipo con una situación económica muy delicada, y con muchos jugadores que decidieron abandonar el barco. A pesar de ello, en su primer año en el banquillo, Eirín logró que el equipo levantase la Copa Rías Baixas.



En este segundo año al frente del conjunto portonovés, Eirín volvió a realizar un gran trabajo a los mandos del banquillo, logrando colocar al equipo entre los cinco primeros de la tabla clasificatoria. Ahora, Eirín busca “un cambio de aires”, por lo que ha decidido no continuar al frente del Portonovo. “Tuve una reunión con Valentín y le comuniqué mi decisión de no continuar. Al final, llevo dos años aquí, y necesito un cambio de aires”, dice el ya ex técnico de Portonovo. “Soy de Pontevedra y al final me tenía que desplazar a Portonovo todos los días”, comenta.



“No hay nada malo. Tengo muy buena relación con el equipo y estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron de coger al equipo en Preferente, y por todo lo que se ha hecho”, afirma David Eirín. Lo cierto es que el Portonovo se ha quedado sin uno de sus pilares, Dani Abalo, por lo que el proyecto deportivo todavía se desconoce. “No sé qué jugadores tienen interés en seguir. Yo quería hacer las cosas bien aquí y ahora no sé qué haré. La intención es seguir entrenando”, recalca Eirín.



Ahora, el entrenador se encuentra barajando ofertas de distintos clubes. “Algunos contactos hay, pero aún nada serio ni concreto porque primero quería cerrar bien en Portonovo. A partir de la semana que viene ya me pondré en serio a barajar las opciones”, concluye el entrenador.