David López "Perú" será el entrenador del Arosa hasta final de temporada

El Arosa anuncia que David López "Perú" será el entrenador del primer equipo hasta el final de temporada. Así lo decidió la comisión deportiva y la directiva en una reunión celebrada esta misma tarde. El técnico de la cantera dejará el equipo juvenil para centrarse en el sénior y estará acompañado por el preparador físico Álex Tubío, que llevaba trabajando a su lado desde el inicio de temporada. Además de Iván Vázquez, como ayudante, y Marcos Bermúdez, entrenador de porteros, que continúan.

El presidente Manolo Abalo explica que el club tomó esta decisión apoyándose también en que "creo que vestiario está pola labor", explicando que los jugadores recibieron muy bien al técnico de la casa la semana pasada. "Había outras posibilidades, pero non queremos arriscar". La opción de David López es para los dirigentes la más segura, por su conocimiento del equipo y del club. Es también un reconocimeinto a su trabajo los últimos años con el equipo juvenil, al que ascendió a División de Honor, categoría en la que lo deja prácticamente salvado por tercer año consecutivo, a la espera de que el coordinador de la cantera, Pedro Carregal, encuentre un sustituto y reorganice la base para los últimos meses de temporada.

"Habia que premiar o bo traballo de Perú na canteira e o vestiario está contento coa súa forma de traballar", dice Manolo Abalo. "O que non queremos é perdelo, iso fastidiariame", reflexiona pensando en el futuro. Si bien el presidente es optimista y ve un paralelismo en esta situación con lo ocurrido en la temporada 1982-1983, cuando José Manuel Gómez, una persona de la casa, sustituyó a Tucho de la Torre y el Arosa cogió una dinámica increíble para acabar ascendiendo a Segunda B en Olot, en uno de los episodios más recordados de su historia. "Eu era o delegado ese ano. Tamén había un equipazo e as cousas non saían, pero despois ascendemos". El presidente pide unión, sabedor de que Perú "está capacitado" para asumir el reto. "Agora espero que todo o mundo apoie, os xogadores e os socios, para loitar por ascender".

"Esta temporada trouxemos a Míchel e vin moita unanimidade entre os socios pola fichaxe, a xente estaba moi contenta pero as cousas non saíron como esperábamos", de ahí la decisión de no repetir con un entrenador con cierto nombre y trayectoria y buscar soluciones en la cantera, que en los últimos años ha logrado hacerse un hueco entre las mejores de Galicia.

David López reajustará su horario laboral para poder compatibilzarlo con los entrenamientos matinales del primer equipo.