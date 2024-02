Dennis González, plata en solo libre, quinta medalla de España en Doha

Dennis González, que defendía su título mundial en Doha, se llevó la medalla de plata en el solo libre, una competición dominada por el italiano Giorgio Minisini y en la que el podio lo completó el colombiano Gustavo Sánchez.



El gran favorito a la victoria final, el chino Shuncheng Yang cayó hasta la cuarta plaza, debido a una penalización en una de las figuras.



La medalla lograda por el barcelonés es la quinta medalla de la delegación española. María de Valdés se colgó la plata en aguas abiertas (10 k) y el equipo técnico de natación artística se llevó también el subcampeonato mundial y la plata.



España se llevó medallas de bronce en saltos de trampolín 3 metros sincronizado (Abadía-García Boissier) y en el dúo técnico de natación artística con Alisa Ozhogina e Iris Tió.



Para el ejercicio libre, en el que Dennis González se siente muy a gusto, el catalán ha apostado por ‘ I’m drowming’ un tema lento, del artista Two Feet. Es una rutina con movimientos muy plásticos y con la que aspira a llevarse este miércoles un medalla.



El italiano Minisini, que no había estado a buen nivel en el preliminar, se llevó el oro con 210,1355, pero todo apuntaba a la victoria del asiático, que ya había ganado el ejercicio técnico con solvencia.



Sin embargo, el italiano, Dennis González y el colombiano Sánchez aprovecharon el error. El español fue segundo con 196,2750 y el colombiano tercero con 192,0812 por 176,3647 del asiático.



“Cuando he visto que era tercero he pensado: menos mal, porque he luchado para esto. Pero he visto la penalización del nadador chino y que quedaba cuarto y nada, me he subido al segundo lugar”, dijo el catalán.



Dennis González, que dedicó la medalla a su madre, a sus entrenadores y también al trabajo realizado por él mismo en estos meses, recalcó que había sido una lucha “muy dura”. “He ido a tope, a full, había tenido mala suerte con las otras coreografías, pero quería darlo todo y acabar con esto, de alguna manera, no me lo creo”, indicó.



“Cuando he visto en el marcador que era segundo, me he vuelto loco de alegría. No me esperaba la plata, pensaba en el bronce, porque el nadador chino nunca fallaba, pero ha tenido mala suerte, como nosotros tuvimos en el dúo. Para mí es un orgullo tener esta plata. Ha sido tremendo. Ha sido impresionante”, insistió.



El español admitió que salió a nadar “a morir, a por todas, lo he dado todo, me he quedado sin palabras”. Dennis González brindó al triunfo al equipo de natación artística porque con este triunfo se demuestra que “todo es posible”.