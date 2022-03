El deporte inclusivo tiene su enclave en Vilagarcía

Vilagarcía volvió a convertirse en la capital gallega del deporte inclusivo con la celebración ayer en el complejo deportivo de Fontecarmoa de la 27ª edición de los Xogos de Deportes Minoritarios, organizados por Special Olympics Galicia, en colaboración con Fademga Plena Inclusión Galicia, la Fundación de Deportes del Concello de Vilagarcía y la asociación Con Eles. La capital arousana volvió a mostrar su compromiso y a dar visibilidad el deporte adaptado. En este caso a los casi un centenar de participantes que se dieron cita en representación de once entidades de diferentes puntos de la geografía gallega, acompañados de entrenadores. Para llevar a cabo las diferentes pruebas fueron numerosos los voluntarios que se sumaron a estos Juegos, que redujeron su participación habitual debido a los protocolos instaurados por la pandemia. De todas formas, casi 175 personas participaron en un evento que inauguró el alcalde Alberto Varela en un acto de lectura del juramento de Special Olympics que llevó a cabo uno de los deportistas: “Quero gañar, pero se non o consigo deixádeme ser valente no intento”.

Los deportistas de las diferentes asociaciones disfrutaron de tenis de mesa, bádminton y tenis. Y también en las adaptadas: pruebas motrices, desplazamiento, tiro a portería con stick, recepción y pase de pelotas, lanzamiento a canasta, precisión, tiro a portería, raquetas y pelotas, equilibrio dinámico, desplazamiento con apoyos y tiro de precisión.