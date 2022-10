El derbi de Burgáns cruza las trayectorias de Cambados y Portonovo

El derbi de Burgáns que enfrenta esta tarde a CJ Cambados (18º con 4 puntos) y Portonovo (3º con 11 puntos), a partir de las 17 horas, marca la séptima jornada de Preferente Sur. Dos equipos con trayectorias opuestas, ya que los locales todavía no saben lo que es ganar en liga. Su técnico, Rubén Cornes “Pénjamo”, tiene las bajas de Iñaki, por lesión, y de Fer, por sanción. “El equipo está bien, creo que conseguir una victoria nos ayudaría a reforzar el trabajo que llevamos realizado”, dice Pénjamo, que ensalza el potencial ofensivo de los de Baltar. “Es un equipo muy fuerte, en la parcela ofensiva tiene jugadores de mucha calidad e importantes pra la categoría, creo que va ser clave que no se sientan cómodos y imponernos en los duelos”.



En los arlequinados el técnico José Vecoña tiene las bajas de Renda y Santi, además de Mateo Parada. “El equipo está muy bien y con ganas de hacer un buen partido”. Al entrenador del Portonovo le preocupa el estado del terreno de juego. “Si sigue lloviendo tanto habrá que ver como está”, en función de lo cual variará el plan visitante de combinar o jugar más directo. “Tenemos que igualar su intensidad, sabemos que van a salir a morder porque aún no ganaron”.









Umia vs Beluso





Como es habitual como local, el Umia (16º con 5 puntos) recibe al Beluso (5º con 10 puntos) en horario matinal en A Bouza a las 12 horas. Los locales solo tienen las bajas de Emilio y Nacho. Tras el empate in extremis en Arnoia, el ánimo del Umia está al alza y tratará de demostrarlo ante un rival “duro y más que agresivo, que destaca por tener un bloque compacto y bien organizado”. Por lo que Sergio Martín espera “un partido cerrado, con pocas ocasiones” y considera clave que el árbitro “corte el juego agresivo de ellos si lo deciden hacer”. También cree fundamental que los locales den “mucha velocidad y fluidez al juego”.









Verín vs Ribadumia





El Ribadumia (8º con 9 puntos) viaja a tierras ourensanas para enfrentarse esta tarde a las 16:45 horas al Verín (7º con 9 puntos). Partido entre candidatos todo que intentar afianzarse en al parte alta de la tabla. Baptiste no puede contar por Cerqueiras, por lesión, ni con Diego, por motivos laborales. “Estamos con ánimo de intentar lograr la primera victoria de la temporada a domicilio”, que está siendo el gran caballo de batalla de los aurinegros en este inicio de liga.



“Ellos son un equipo hecho para ascender”, reconoce el entrenador aurinegro. “Tenemos que jugar con esa presión que tienen. Son un equipo muy intenso físicamente, con mucho ritmo y que busca el contacto físico”. A Baptiste también le preocupa el estado de terreno de juego debido a la lluvia, que puede condicionar mucho el juego. “Nuestra idea es la de siempre, la de ser protagonistas”.









Villalonga vs Areas





El Villalonga (17º con 5 puntos) regresa a San Pedro para recibir a las 17 horas al Cultural Areas (6º con 10 puntos). Después de jugar dos partidos en O Revel como local, el equipo de Ricardo Fernández regresa a la hierba natural de San Pedro, muy mejorada tras la inversión y los trabajos acometidos con motivo de la Copa de Regiones UEFA, para medirse a uno de los favoritos a luchar por el ascenso. Ricardo Fernández vuelve a contar de nuevo con un buen número de bajas, ya que Nico, Héctor, Eloy, Joni y Quintela tienen complicado jugar.









Valladares vs Céltiga





El Céltiga (15º con 7 puntos) viaja a Vigo para medirse a las 17 horas al Valladares (13º con 8 puntos). Luis Carro tiene la única baja de Juanma Torres. En un campo sintético y no demasiado amplio, el Céltiga intentará adaptarse ante un rival “con capacidad para muchas cosas y con dos extremos determinantes”. El Céltiga intentará que a la tercera vaya la vencida a domicilio porque “ya nos toca”, dice Luis Carro, que quiere “cortar la sangría de goles encajados”.









Barbadás vs Moraña





El colista Moraña (20º con 2 puntos) viaja a Os Carrís para enfrentarse a un Barbadás (11º con 8 puntos) que esta semana logró un hito al clasificarse para la Copa del Rey. Los visitantes tratarán de sacar partido a la posible distracción local, que ya mañana se efectúa el sorteo de la Copa del Rey en el que el Barbadás conocerá el rival de Primera División que visitá su campo en tres semanas.