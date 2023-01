Derbi matinal sin favorito pese a la clasificación entre el Umia y el Ribadumia

El campo de A Bouza acoge esta mañana a las 12 horas el duelo de rivalidad local entre el Umia (17º con 18 puntos) y el Ribadumia (4º con 29 puntos). Ni el factor campo ni lo que dicta la clasificación importan. No hay favorito. En los locales el último enfrentamiento fue accidentado. A las bajas de Nacho y Franco se unen los percances que sufrieron Oski, Diego y Joseph. “Tenemos muy condicionada la parte de ataque”, reconoce el técnico local Sergio Martín. “Es un partido complicadísimo. Necesitamos ganar ya y sumar de 3”.



Martín reconoce que su equipo compite bien, pero las victorias se resisten. Los locales han empatado siete de sus últimos diez partidos. “Tenemos que ser un poco más prácticos en determinados momentos”.



Sobre el Ribadumia explica que “es muy fuerte”, más si cabe tras el fichaje de Aitor Díaz. “Es un equipo que propone y bien organizado. Lleva nueve victorias y en una categoría tan igualada eso tiene mucho mérito”, reconoce el entrenador local. “Ellos son mejor equipo que nosotros, pero en un derbi no hay favoritos, y menos en nuestro campo”, advierte. “Va a ser un partido muy bonito porque los dos equipos van a ir a por la victoria”.



En los visitantes Ibrahim Baptiste reconoce que la plantilla “está muy motivada” al ser un derbi, algo que agradece porque “quizá si fuese otro rival y mirando la clasificación puede que los jugadores se relajasen inconscientemente”. No será así mañana, por la rivalidad existente y el ambiente que se espera en A Bouza. Debutará Aitor Díaz en los visitantes. Un fichaje invernal de lujo que aumenta sustancialmente el potencial del Ribadumia, por la experiencia y el dominio del juego aéreo que aportar el central. Pabulo, Cerque y Eloy son bajas en los visitantes.



“Necesitamos una victoria para seguir enganchados arriba ante un Umia que para mí no merece estar donde está. Tiene muy buenos futbolistas y un estilo de juego marcado. Tiene un entrenador con el que coincidí en el Pontevedra hace casi veinte años cuando llegué a España. Es una persona con la que me llevo muy bien y que aprecio mucho. Trabajan bien y son un buen equipo que merece estar más arriba”. Baptiste sabe que no hay secretos entre ambos, por lo que será complicado el factor sorpresa.



El Ribadumia viene de caer ante el Pontevedra B, rival directo, por lo que también está con ganas de resarcirse de ese último resultado. “Tenemos que ir a ganar si queremos seguir arriba”.

Antela vs Portonovo

Por lo que respecta a los partidos que se juegan por la tarde. El Portonovo (6º con 25 puntos) visita a las 16:30 horas al Antela (9º con 23 puntos) en el campo de hierba natural de A Moreira, en Xinzo de Limia. Los arlequinados viajan con las bajas de Hugo Soto y Dieguieto. “El Antela juega muy bien a la contra con tres jugadores arriba de bastante calidad y rápidos”, dice Jose Vecoña, que pone en valor al equipo ourensano. “Es una de las sorpresas, tiene un entrenador que trabaja bien como demostró en el Velle”. El Portonovo se topará herido y motivado tras su última derrota en Moraña. El estado del campo puede condicionar el juego de los visitantes.

Céltiga vs Castrelos

El Céltiga (8º con 23 puntos) recibe a las 16:30 horas en el Salvador Otero al Racing de Castrelos (19º con 16 puntos). El equipo de Luis Carro tratará de dar continuidad a su buen inicio de año para seguir su escalada hacia la zona alta. El técnico local tiene las bajas de Iago Ameneiro por lesión y Pedro Delgado por sanción. “Va a ser complicado a pesar de lo que pueda parecer por la clasificación de ellos”. Luis Carro no olvida la última derrota en casa ante el Moraña, por eso es cauto. “Tenemos que recuperar la buena dinámica de resultados en casa” y eso pasa por acertar de cara a portería. El partido es importante porque el Céltiga jugará a domicilio las dos próximas semanas.

Villalonga vs Barbadás

El Villalonga (14º con 20 puntos) recibe a las 16:30 horas al líder Barbadás (34 puntos). Los ourensanos llegan en racha a San Pedro tras sus últimos cuatro triunfos consecutivos. Además suman siete jornadas seguidas sin perder. Pese a todo, el Villalonga también atraviesa por un buen momento, ya que ha puntuado en siete de las últimas ocho jornadas. El Moraña (15º con 20 puntos) juega a las 16:30 horas en el campo del Beluso con el objetivo de prorrogar su magníifca racha de tres victorias seguidas. Iñaki y Jorge son baja en los visitantes.

Verín vs Cambados

Por último, el CJ Cambados (13º con 20 puntos) visita en el José Arjiz al Verín (16º con 19 puntos). “El Verín es un equipo muy completo con jugadores muy experimentados y con experiencia en categorías superiores”, reconoce Pénjamo. “Será importante igualar su intensidad y estar muy concentrados en todo momento”, dice el técnico cambadés.