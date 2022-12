Derrota del Cortegada en un final de cara o cruz en Plasencia ante el líder

El Mariscos Antón Cortegada se quedó muy cerca de ganar en Plasencia al Miralvalle en un partido igualado que acabó 56-53. A pesar del largo viaje en carretera, las arousanas hicieron un buen partido en defensa, llevándolo a un marcador bajo que en teoría le iba a dar opciones de ganar. No empezaron bien, sin fluidez ni acierto en ataque, por lo que tras el 6-0 Javi Nogueira tuvo que parar el partido. Tras el tiempo el Cortegada se activó en ataque y encontró a Mercy en la pintura, pero pronto llegaron las defensas de ayudas sobre la pívot africana, por lo que el Cortegada volvió a tener problemas en ataque, sobre todo cuando Wanyama cometió la tercera falta. Aún con rachas de anotació en las locales en ciertos momentos, sobre todo cuando pudieron correr, el Cortegada, que se vio abajo 34-27, nunca bajó los brazos y entró en el último cuarto con sus opciones intactas. Tanto, que Carla García, que tuvo una soberbia actuación, puso por delante a las visitantes. Dio respuesta también el equipo extremeño, liderado por Irene Viruel y a Amy Griffin. El Cortegada llegó 4 abajo a falta de menos de dos y medio. Una falta no pitada a Carla García, unida a una técnica a Nogueira, parecían decantar ya el partido. Pero el Cortegada peleó y llegó a empatar 53-53 tras un triple de García. Pero Griffin desde el tiro libre dio la victoria a las locales, ya que el Cortegada no acertó en su ataque.