Descalabro del Boiro en casa (1-6)

Era un partido importante para cambiar la dinámica y todo salió al revés. El Boiro sucumbió en Barraña por 1-6 ante el Arteixo, que llegaba como colista y le salió todo, por lo que se queda ahora a un punto del equipo de Cardeñosa y mete por debajo a Betanzos y Villalonga. No hubo partido porque en sus tres primeras llegadas el Arteixo hizo diana a los veinte minutos. No necesió demasiado dadas las concesiones defensivas locales, con muchos problemas para defender los espacios a sus espaldas.



En el minuto 7, una jugada de Iván con pase a la caída a banda de Rojo acabaría en el 0-1. Rojo pisó la pelota y salió hacia dentro, pasándole el cuero a un Pablo Ramos que cedió a José Ramón. Este regateó al primer rival y dio el último pase para Otero, que remató y, aunque Borja Rey llegó a tocar el esférico, no fue capaz de evitar que terminase en la red.

El Boiro empezó muy mal el partido al encajar tres goles en veinte minutos y su entrenador no esperó al descanso para hacer cambios | Tania Martínez



En el 16, José Ramón pasó a Rojo y este a Pablo Ramos en profundidad para, desde la línea de fondo, sacar un centro al primer palo. Otero apareció con todo anticipándose al central para anotar el 0-2. El hat trick de Otero llegaría en el 21 en una acción muy similar a la del 0-1. Jugada entre José Ramón, Pablo Ramos y Rojo. El primero regateó, Rojo ti ró y Borja dejó el cuero suelto para que el punta rojiblanco solo tuviese que empujar.



Cardeñosa no esperó al descanso para hacer cambios, tratando de insuflar un nuevo aire a su equipo. Incluso en el descanso les pidió a los jugadores que tiraran de carácter para cambiar la imagen. Pero se repitió la falta de contundencia atrás ante un rival al que le salía todo. El propio Otero, en un saque de esquina ejecutada por su compañero Pablo Naya, dejó el choque totalmente visto para sentencia. Fue su cuarto gol en el partido. Una actuación personal que no olvidará nunca. El Boiro, con un golazo de falta directa de Dani Pedrosa desde la frontal, recortaría distancias en el 78.



Dos de los futbolistas de refresco a los que dio entrada Juan Riveiro avanzada la segunda mitad se unieron a la fiesta goleadora de un Atlético Arteixo. Alessandro aprovechó un balón en profundidad para anotar el 1-5 y Hugo García, de cabeza en un córner el 1-6.

Cardeñosa pide perdón

Muy autocrítico se mostró Cardeñosa al final del partido, lamentando la imagen que dio su equipo en Barraña. “Foi un desastre e fágome responsable porque o equipo entrou moi mal ao partido. Defendimos mal un saque de banda, logo un central lateral e logo o terceiro. Tivemos que facer cambios e no descanso falamos de que había que dar a cara e estar seguros atrás. Non saímos mal de todo, pero en saques de banda e córners volvimos a encaixar. Estamos fastidiados porque a imaxe que dimos foi moi mala. Temos que pedir desculpas a afección porque xa non é perder, senón a forma”. El técnico local asume su culpa, aunque también es consciente de que los jugadores “teñen que dar un paso adiante porque se queremos ser un equipo de Terceira División hai cousas que non poden pasar e non podemos ser tan blandos e encaixar tanto”.

Ficha técnica:

CD Boiro: Borja Rey; Yosi, Martín Sánchez (Saro, min.29), Ángelo, Dani Nieto; Mario Prol, Alberto Romero (Mario Romero, min.29); Adrián Pereira (Mario Regueiro, min.54), Álex Rey (Juanma Blanco, min.66), Pedrosa; Sylla.

Arteixo: José Hevia; Iván, Dopico, Tomé, Achore; Pablo Ramos, Moure, Naya (Fabio, min.71), José Ramón (Alessandro, min.75); Rojo (Hugo García, min.84), Otero (Asier, min.84).

Goles: 0-1, min.7: Otero. 0-2, min.16: Otero. 0-3, min.21: Otero. 0-4, min.54: Otero. 1-4, min.78: Dani Pedrosa. 1-5, min.80: Alessandro. 1-6, min.90: Hugo García.

Árbitro: Padín Pita (Ferrol). Amonestó a Adrián Pereira, Sylla, Saro, del Boiro; y a Tomé, José Hevia, del Atlético Arteixo.