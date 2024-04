El descenso por cascada, una seria amenaza para el Ribadumia

El descenso por arrastres amenaza al Ribadumia. El equipo aurinegro, que es decimotercero y tiene 11 puntos de ventaja sobre las plazas de descenso directo, está en peligro por la previsible caída desde Tercera RFEF del Pontevedra B, penúltimo a 10 puntos de los puestos de salvación cuando quedan 21 en juego.



Salvo milagro, el filial granate va camino de perder la categoría y eso provocará que también descienda el cuarto por la cola del grupo Sur de Preferente. Una posición que en estos momentos ocupa el Barco, con un punto menos que un Ribadumia que está empatado con el Antela. Equipos como Juvenil, Moaña o Arnoia también están amenazados por la cascada, que incluso podría ser mayor si finalmente desciende el Barbadás y no asciende un equipo gallego en el play-off a Segunda RFEF.



El Ribadumia necesita mantener su posición actual para no correr peligro. Y su calendario en los dos últimos meses de liga será muy exigente, ya que jugará con siete de los diez primeros clasificados, incluyendo a los tres primeros. El domingo en A Senra empieza el particular “Tourmalet” del equipo de Dani Fernández, que recibe al líder Villalonga. De los siete partidos, los aurinegros sólo jugarán tres como locales. Por A Senra pasarán el Atios (6º clasificado) y el Arnoia (10º). Mientras que a domicilio tendrán cuatro partidos. Visitarán a Porriño (9º) y Areas (7º), y a dos equipos que se están jugando el ascenso: Valladares (3º) y Céltiga (2º). Tanto Porriño como Arnoia, a pesar de aparecer en la primera mitad de la tabla, no están lejos en puntuación del Ribadumia, puesto que sólo le aventajan en 4 y 3 puntos respectivamente, lo que indica lo apretada que va a estar la lucha por evitar los puestos de descenso condicionado.



Para seguir en Preferente, el Ribadumia tendrá que sumar ante los rivales de la parte alta. En la primera vuelta fue capaz de hacer 10 puntos de 21 en este ciclo de partidos. De repetirlo se iría a 43, unos números que sobre el papel le darían la permanencia. Pese a su delicada situación, el Ribadumia está en buena línea de juego y resultados. Antes del parón, perdió a última hora en Redondela ante el Choco un partido en el que hizo una segunda parte notable. Anteriormente había sumado 7 puntos de 9 posibles, ganando a Allariz y Antela en casa, y empatando en Valdeorras. Está viendo puerta con facilidad, puesto que ha marcador 10 goles en sus últimos cuatro partidos. Todos estos datos invitan al optimismo en A Senra de cara a salvar una temporada que se ha complicado mucho.