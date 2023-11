Un día histórico en Vilagarcía

El Arosa sueña con dar la sorpresa ante el Granada en A Lomba esta tarde (19 horas) en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Se espera un ambientazo en la “catedral”, que se vestirá de gala para recibir a un Primera División pese a las adversas condiciones meteorológicas. El partido es un acontecimiento en la ciudad, por eso ayer en la previa comparecieron en A Lomba junto al entrenador, Luisito Míguez, el presidente, Manuel Abalo, el alcalde, Alberto Varela, y el concejal de Deportes, Carlos Coira.



Brais Vidal, que sigue lesionado de un esguince de rodilla, es la única baja en los locales. “En ilusión somos el mejor equipo de España”, dice el entrenador del Arosa antes del partido. “El Granada es un Primera, le tengo un respeto enorme pero ningún miedo porque a noventa minutos puede pasar cualquier cosa”. Luisito podría hacer algún cambio en el once respecto a la liga. Jugadores como el portero asturiano Raúl Rodríguez o el central canterano Dani Sánchez, prácticamente inéditos hasta ahora, esperan su oportunidad.



“Vamos a tratar de ponerlos contra las cuerdas. Somos un buen equipo, vamos a competir y no vamos a regalar nada. No vamos a meternos todos colgados del larguero”, avisa Luisito. “Trataremos de hacer el partido lo más largo posible”.



El partido de Copa es una trampa para los andaluces. No se pueden permitir otro traspié. El técnico Paco López asegura que la Copa “no nos molesta en absoluto, necesitamos jugar y encontrar buenas sensaciones”. El entrenador del Granada habló ayer del Arosa y de la eliminatoria. “Ya hemos hablado con los jugadores. Hoy en día las distancias son menores entre las categorías. Aquí cualquier partido, sea el rival que sea, si no das el máximo es difícil ganar”. López, que llegó a la élite tras pasar por otras categorías más bajas, habló de su experiencia desde el punto de vista del Arosa a la hora de medirse a un Primera. “La idea es salir a competir y dar nuestro máximo. El Arosa el año pasado fue el mejor equipo local en su categoría. Jugó un play-off de ascenso. Continúan la mayoría de futbolista y tiene un entrenador con muchísima experiencia, Luisito, que ha entrenado a muchos equipos. Es un equipo que nos va a poner las cosas difíciles”. López habló de adaptarse rápido a A Lomba y espera a un Arosa “que nos va a poner las cosas difíciles”.



El entrenador del Granada anunció que jugará el portero Adrián López y que habrá protagonismo para “gente que está jugando menos en liga”, por lo que habrá cambios. “Tenemos que ser intensos y anticiparnos a los segundos balones. No hay excusas para no competir desde el primer segundo”. Solo viajará un jugador del filial, Miki Bosch. “Nosotros tenemos varios futbolistas del primer equipo que tienen ficha b y la reglamentación dice que tienes que tener siete jugadores con ficha a en el campo, por eso no podemos arriesgarnos”.

Apoyo institucional



El presidente Manolo Abalo agradeció el apoyo del Concello, “que volcouse esta semana para que o campo esté nas mellores condicións” pese a la adversa climatología. Abalo anunció que el club instalará un photocall en A Lomba para que los aficionados puedan hacerse una foto de recuerdo del partido y además repartirán dos mil globos blancos y rojos entre el público, que se sumarán al mosaisco con cartulinas que preparará la Peña Escuadra Arlequinada en la grada de Preferencia. Todavía hay entradas a la venta. La taquilla estará abierta desde las 17 horas en A Lomba. “Vai a haber unha moi boa entrada”, anunció el presidente, que descartó el lleno con 5.000 personas “ao ser un día laborable”.



El alcalde Alberto Varela recordó que tenía 13 años cuando jugó el Arosa contra un Primera (la Real Sociedad) en el torneo hace 25 años. “Estou convencido de que vamos a disfrutar os arosistas e os vilagarciáns. O campo vai a ter un gran ambiente e seguro que vai a ser un partido disputado”. Varela animó a los vilagarcianos a llenar hoy el campo en un partido histórico, a la vez que pronosticó una temporada de éxitos para el Arosa.

Granada, en crisis



El Granada CF llega en plena crisis a Vilagarcía. Es penúltimo en Primera División con sola una victoria en once partidos, la lograda hace más de dos meses ante el Mallorca. Esta misma semana presentó a su nuevo director deportivo, el italiano Matteo Tognozzi, tras la destitución de Nico Rodríguez, que cumplió el objetivo de ascender al equipo la temporada pasada, en la que tuvo que cambiar a Karanka por Paco López en el banquillo a mitad de temporada para acabar ganando la liga.



Pero este verano no fue fácil para el club nazarí. Por una parte los rumores de venta no concretados del club, que pertenece a Wuhan DDMC y tiene en la actual presidenta Shopia Yang a la tercera máxima responsable de nacionalidad china de la entidad en los útimos siete años. Y por otro un mercado de fichajes en el que las cosas no salieron como esperaban. El Granada tuvo que pagar 3,5 millones de euros por la opción de compra obligatoria de Weissman al Valladolid y medio millón al Alanyaspor turco por Famara.



Los mejores jugadores del Granada son el joven malagueño Bryan Zaragoza, el internacional albanés Myrto Uzuni, que marcó la diferencia en Segunda División la temporada pasada, y el delantero Lucas Boyé que no jugó el lunes por sanción con el Villarreal. Entre los tres llevan 12 de los 17 goles de un equipo que en ataque da un buen nivel, pero en defensa encaja mucho (2,5 goles por partido de media).