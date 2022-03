Diego Felices llega a un Arosa que respalda al técnico Jorge Otero

Nuevo fichaje en el Arosa y máxima confianza en el entrenador Jorge Otero. El presidente Manolo Abalo y el director deportivo Rafa Sáez, acompañados del director general Rodrigo Lojo, presentaron ayer en A Lomba al joven central almeriense Diego Felices, de 19 años, que llega procedente del Extremadura.



La desaparición del equipo de Almendralejo por motivos económicos motivó que la Federación permita de forma excepcional que sus jugadores puedan encontrar acomodo en otros equipos durante un plazo determinado. Es el caso de Felices, que jugó los últimos siete partidos en Primera RFEF una vez que empezaron los problemas y las salidas en el Extremadura. El andaluz juega de central, pasó por la cantera del Málaga y empezó esta temporada, su primera sénior, en el filial del Extremadura en Tercera RFEF.



“Es una incorporación que viene a hacer una suma al resto de compañeros, no le podemos meter en un escenario de presión y pensar que va a ser el único que va a revertir la situación, esto tiene que ser una suma de todos”, aclaró Rafa Sáez en su presentación. Y es que el refuerzo llega justo en el peor momento del equipo en lo que va de temporada, antepenúltimo en la tabla y en mala dinámica al acumular cinco jornadas sin ganar en las que solo sumó dos puntos.



Los informes “súper favorables” del técnico del Extremadura, Manu Mosquera, fueron un factor determinante para que el Arosa decidiese reforzarse con Felices, dijo Sáez. “Tal y como estábamos a nivel de número nos viene bien e incentiva la competitividad entre compañeros”, argumentó el director deportivo.



Por su parte, el nuevo jugador del Arosa, que estuvo acompañado en A Lomba por sus representantes, uno de ellos el vilagarciano Rubén Abal, dio la gracias a su nuevo club “por la confianza”. El joven central transmite ilusión. “Vengo con ganas y alegría y con la idea de aportar para que el club pueda seguir en Segunda RFEF”. En el Extremadura actuó en Primera RFEF como central zurdo, aunque en categorías inferiores jugaba de pivote. “Estoy aquí porque sabemos que vamos a conseguir que el Arosa continúe en Segunda RFEF el año que viene”.



Diego Felices se describe a sí mismo como un central “con buena salida de balón, no muy rápido, con buen juego aéreo y muchas ganas”. Ayer pasó el reconocimiento médico, firmó la ficha y se ejercitó con sus nuevos compañeros a las órdenes de Jorge Otero, al que el presidente Manolo Abalo trasmitió públicamente su máximo respaldo, explicando que no se plantea un cambio de entrenador como revulsivo.



“El otro día no estuvimos como todos queríamos estar”, reconoció el presidente en su análisis. “El entrenador, como todos, se equivoca. A nivel directivo o técnico siempre tenemos alguna equivocación todas las temporadas, pero la experiencia me dice que cambiar de entrenador no garantiza nada. Tenemos que arropar al entrenador y a los jugadores, que están contentos con él, por lo que lo peor que podemos hacer es hacer cambios ahora”.



Abalo agradeció al nuevo fichaje las facilidades que dio para venir al Arosa, y el envió un mensaje que hizo extensivo a todo el equipo. “Viene a ayudarnos, espero que se haga un hueco en el equipo y le sirva de trampolín. Quiero sacarle presión tanto a él como a los compañeros, ahora necesitamos todos hacer piña, para intentar salir de este pequeño bache”. El presidente insistió en manejar la crisis de resultados, “no debemos ponernos nerviosos, hay que transmitir tranquilidad y ánimos”.



En la misma línea se mostró Rafa Sáez. “No es un momento para dudar, sino para ser valientes, atrevidos, creer en las posibilidades propias y no mirar para ningún lado, solo para el frente”. Sáez tiene experiencia en revertir una situación complicada a estas alturas de temporada, ya lo hizo en el Coruxo. “Sabemos que va a ser difícil, pero no imposible. La fuerza mental va a ser nuestro mejor argumento, ahora que futbolísticamente estamos un poco más dispersos, más que en nuestras piernas tiene que estar en nuestra cabeza. La fuerza mental en estos casos es determinante para afrontar cada semana”. El domingo a las 17 horas espera el Langreo en Asturias, donde debutará Diego Felices.