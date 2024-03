Difíciles salidas para Villalonga y Céltiga a los campos de Porriño y Juvenil

El líder Villalonga visita esta tarde en O Lourambal (17 horas) al Porriño con las bajas de Brian y de un Diego Abal que se pierde lo que resta de temporada y el inicio de la siguiente, ya que se confirmó la grave lesión de ligamento cruzado.

El equipo de Luciano González buscará puntuar para acercarse más al ascenso ante un rival “con jugadores de mucha calidad como Matías, Hugo Rodríguez, Castiñeiras o Marcos”, advierte el técnico celeste, que espera un rival con un estilo “parecido al nuestro”. El líder no irá a especular, “es un campo grande y tenemos que sacarles el balón y buscar la victoria en un partido difícil”.

Juvenil vs Céltiga

El Céltiga, segundo clasificado, se desplaza a Ponteareas (17 horas) para medirse a un Juvenil que está obligado a ganar para no perder definitivamente el tren del ascenso. Luis Carro pierde a Lezcano, pichichi del equipo, por sanción. Además Giráldez es duda por un problema en la rodilla, y Espiña es baja. “El Juvenil, junto con Porriño y nosotros me parece el equipo que mejor ataca posicional, maneja e interpreta los espacios y hace muchísimas cosas bien”, reconoce Luis Carro. “Y en su parte ofensiva tiene futbolistas muy determinantes, por eso es un equipo muy complicado, pero vamos con la idea de mantener el nivel y competir bien, pensando en la victoria”.

Portonovo vs Antela

El Portonovo recibe en Baltar (17:15 horas) a un Antela que está en la zona media baja, peleando por no caer en el puesto de descenso por arrastre. Los locales quieren aprovechar esta oportunidad para resarcirse de la derrota en Moaña e intentar recortar con el segundo puesto, ya que está a 4 puntos del Céltiga. Lucas García, por sanción, es baja en el Portonovo, que vuelve a tener un par de dudas. “Para nosotros es importante sumar los 3 puntos en casa para poder seguir compitiendo esos puestos altos hasta el final”, reconoce David Eirín. “Sabemos que enfrente tendremos un rival que ahora mismo está en peligro por posibles arrastres, lo que hará el partido todavía más complejo. El Antela es un equipo muy competitivo y con buenas individualidades”.

Cambados vs Moaña

El Cambados recibe a las 17:30 horas en Burgáns al Moaña, al que aventaja en seis puntos, en un partido en el que puede dejar sellada la permanencia. El equipo de Pénjamo tratará de resarcirse de la derrota en el derbi con el Céltiga en A Illa, donde perdió por lesión a Fran Matos y Jacobo, si bien en el caso de este último todo se quedó en un fuerte golpe en la zona costal. Pénjamo tampoco puede contar con Paco. "Nos enfrentamos a un rival muy competitivo, que tiene muy claro lo que hace. Es un equipo muy fuerte en los duelos y disputas, tenemos que igualar su intensidad y darle mucha importancia al segundo balón... Son un equipo que aprieta hacia delante y tenemos que saber controlar esas situaciones y que no se sientan cómodos", explica el técnico del equipo amarillo, que el próximo domingo 31 a las 12 horas jugará también en Burgáns el aplazado contra el Atios.

Choco vs Ribadumia

El Ribadumia se desplaza a Redondela para medirse al Choco (17 horas) en un partido complicado para el equipo de Dani Fernández. Los locales no pueden fallar para no ceder más distancia con el segundo puesto (están a 6 puntos del Céltiga) y vienen de caer en el campo del líder Villalonga. “La semana fue bien, cada día los jugadores van trabajando mejor y entendiendo lo que les pedimos”, explica el entrenador aurinegro, que no puede contar con Nando ni Miguel, por lesión. “El Choco es un aspirante al ascenso, tiene muy buenos jugadores y un gran entrenador. En su casa es un equipo muy fuerte, se juega mucho contra nosotros porque una derrota lo dejaría lejos del ascenso, por lo que estoy seguro que será un partido muy complicado, aún así estamos en un buen momento y vamos a por los 3 puntos”.

Contra los últimos

El Boiro (2º con 52 puntos) recibe al As Pontes (penúltimo con 23 puntos) a las 17:30 hora en Barraña, mientras que el Cidade de Ribeira (9º con 35 puntos) visita al colista Eume (14 puntos) a las 17:30 horas.