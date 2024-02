La directiva del Umia anuncia su dimisión con el equipo líder

La directiva del Umia que preside Alfonso Chantrero presentará su dimisión en la asamblea extraordinaria que se llevará a cabo el próximo lunes (día 26) a partir de las 20:45 horas en la Casa da Cultura de Barrantes. Después de dos años y medio al frente del club, el grupo de Chantrero ha decidido dar un paso al lado. “Tan só podemos decir que en este pequeno tempo foi un pracer estar no Umia C.F. xa que é o club no que a maioría nos criamos dende cativos, dunha forma ou de outra. Queremos dar as gracias tamén a toda esa xente que nos apoiou dende o primeiro día, e a que non, tamén. Esperamos e desexamos que ésta decisión non afecte no deportivo e que os equipos tanto da base como senior consigan os seus obxetivos”, explican en un comunicado en redes sociales.



La dimisión de la directiva viene provocada por el propio desgaste del día a día. Después de un período de reflexión ha llegado esta decisión que abre un nueva etapa en el club, justo el año de su centenario. En el orden del día de la asamblea el presidente saliente presentará las cuentas actualizadas antes de dimitir. A continuación se llevará a cabo el proceso para encontrar un relevo, con la convocatoria de elecciones y presentación de candidaturas. En la propia asamblea se realizará la toma de posesión del nuevo presidente.



La dimisión de la directiva llega en la parte de la temporada más importante a nivel deportivo, puesto que el equipo sénior femenino está luchando por permanecer en Tercera RFEF y el equipo masculino lidera el grupo V de Primera Autonómica, por lo que están en disposición de regresar a Preferente. El club cuenta con una importante estructura de cantera, tanto masculina como femenina, donde el filial milita en Primera Gallega tras ascender la temporada pasada.



A falta de diez jornadas para el final de liga en Primera Autonómica, el Umia y el San Martín ocupan puestos de ascenso directo tras sus victorias el domingo. El equipo de Sergio Martín ganó 0-1 en Tui con un tanto de Nico. Los visitantes fueron muy superiores al Tide e hicieron un partido muy completo. Suman 41 puntos y son líderes. Por su parte, el San Martín derrotó en Vilaxoán al San Adrián por 3-0. Marcaron Hugo Abalo, Vázquez y un Nico que con 13 dianas es el pichichi de la categoría. El equipo de Lino González suma 39 puntos, los mismos que tiene un Matamá que empató en Campo Lameiro. La igualdad en la parte alta sigue siendo la nota predominante.



En el derbi de A Ran el Moraña sorprendió al Atlético Cuntis al imponerse por 1-2. Se adelantaron los locales por medio de Ferro, pero en la segunda parte, cuando los locales jugaron con diez por la expulsión del portero Gabriel, empetó Jose Pérez y en el tiempo de aumento marcó Ramón para los de César Sánchez. Con este resultado el Moraña se afianza en mitad de la tabla con 30 puntos, sólo 1 por detrás de un Atlético Cuntis que se queda ahora a 7 de la zona de play-off.



Por lo que respecta al Caldas, dio un importante pase en su camino a la permanencia al ganar en Vigo al Santa Mariña por 1-2 con un doblete de Caamaño. Una victoria con la que sale de puestos de descenso directo y corta una racha de cinco derrotas seguidas y once jornadas sin ganar.