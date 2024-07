Las dornas de la Copa Mörling compiten el sábado en O Grove

La Copa Mörling de dornas a vela llega el sábado a O Grove con la celebración de la XXXV Regata dos Faros, que organiza Amigos da Dorna Meca bajo el amparo de la Federación Galega por la Cultura Marítima e Fluvial (Culturmar).

Se trata de la tercera de las cinco pruebas del calendario tras la XV Regata do Sepelo de Portobovo y la VII Regata do Salnés de Cambados. La flota llega a O Grove para disfrutar de otra jornada que aúna deporte y tradición. Por delante todavía quedarán las pruebas de Combarro el 24 de agosto, (III Regata da Reiboa) y de A Illa el 31 de agosto con la celegracoón del Triángulo do Cantiño.

En las dos primeras regatas participaron más de una veintena de dornas, con dominio de la flota de A Illa, puesto que en Portonovo coparon el podio “Jalerna”, “Nécora” y “Pereka”, mientras que en Cambados fue “Pereka”, con los regatistas José Antonio Dorado y Alberto Vicente, la que se llevó la victoria por delante de “Fuxe” y “Nécora”.