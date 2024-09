Duque completa el puzzle de un Arosa necesitado de goles

El atacante coruñés Miguel Ángel Duque, conocido deportivamente como Duque, ya se encuentra a las órdenes de Míchel Alonso. Duque fue presentado en A Lomba en compañía del técnico, el presidente, Manolo Abalo, y demás autoridades de la directiva del Arosa SC.

La guinda de una plantilla que todavía busca anotar su primer gol de la temporada, a la vez que sumar su primera victoria. Procedente del fútbol australiano, y tras una lesión que lo mantuvo una temporada lejos del terreno de juego, Duque volverá a tocar balón en A Lomba.

“Es un jugador que, más que jugar en una posición fija, nos puede ayudar del medio campo para delante casi en cualquier posición. Viene a completar lo que ya tenemos”, cuenta Míchel Alonso, con quien el coruñés ya coincidió en su etapa en el Somozas y en Bouzas.

Miguel Ándel Duque, conocido como Duque, en A Lomba | Gonzalo Salgado

“Esperamos que siga creciendo como futbolista, porque así hará crecer al club”, afirma Manolo Abalo. Por su parte, el delantero se mostró muy agradecido con la directiva y, sobre todo, con Míchel. “Quiero dar las gracias a Míchel por la confianza, y también a la directiva. Es un equipo que merece estar en otra categoría, en una superior, y que confíen en mi para eso dice mucho. Creo que puede ser un año bonito”, dice Duque.

Una etapa para crecer



Recién llegado de Australia, Duque encontró en A Lomba el lugar idóneo para volver a casa. “Espero que mi regreso y debút sea bonito. Espero volver más pronto que tarde a marcar goles y celebrarlos con la afición, que es lo bonito de esto”, señala el atacante.

| Lucía Chazo



“La lesión me hizo más fuerte, me mentalicé de que no iba a jugar y después me fui a Australia a ganar confianza y me salió bien. Ahora vengo aquí con muchísimas ganas e ilusión para poder ayudar al equipo que es lo que a mi me gusta”, comenta. Mañana puede ser el estreno del nuevo atacante en A Lomba, y es que el coruñés afirma “no tener presión”.

“Todo el mundo me ha dicho que A Lomba es muy exigente, pero no debería jugar con presión. Es un lugar bonito, un campo grande que por mis condiciones de juego me va a beneficiar, no veo parte negativa”, sentencia Duque.

El césped

Este domingo, a las 17 horas, el Arosa SC volverá a jugar en A Lomba ante el Noia. Un encuentro importante para los de Míchel, que buscan su primera victoria, y en el que, de nuevo, se mira el estado del césped de A Lomba.

Operarios trabajando en el campo | Gonzalo Salgado

El campo no presenta un estado demasiado deteriorado, como sí se tiene visto en otras ocasiones. Pero se siguen viendo distintos agujeros, lo que indica que su estado puede empeorar en caso de climatología adversa.