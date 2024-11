Duque: “Cruzo los dedos para poder jugar cuanto antes”

Han pasado más de dos meses desde que el Arosa anunció el fichaje del atacante coruñés Miguel Ángel Duque. Durante todo este período el futbolista se ha entrenado con sus compañeros a las órdenes de Míchel Alonso, pero no ha podido debutar en liga porque la Federación le tiene bloqueada su ficha al cursarla fuera de plazo más allá del 31 de agosto. A pesar de que juega en una categoría amateur, que tiene su plazo abierto para fichar hasta finales de enero. Una situación difícil de entender, que deja al jugador en una situación de abandono y que, según entiende el asesor jurídico del Arosa, no tiene cabida en la normativa, de ahí que el club presentara un recurso del que sigue esperado respuesta.



Pese a todo, Duque no se desespera y mantiene el buen ánimo. “Ahora mismo no puedo jugar ni con mis amigos en Tercera Autonómica sólo por el mero hecho de presentar una licencia fuera de plazo. No tiene ninguna lógica ni es justo”. Duque no culpa al Arosa de lo sucedido, al contrario, mantiene la esperanza en el recurso del club, que se está moviendo para solucionarlo. “Entre la lesión y esto, prácticamente llevo dos años sin competir a alto nivel. Pero sigo trabajando igual en el día a día, esperando que llegue el momento”.



Si la Federación no contesta al recurso o lo desestima, Duque tendrá que esperar al mes de enero para debutar con el Arosa. “Yo cruzo los dedos por poder jugar cuanto antes. Ojalá ya este fin de semana. Me dedico a entrenar y ya ni pregunto. Espero que un día me digan que tienen una buena noticia que darme”.



Duque estuvo este verano jugando en Australia, de ahí que llegara a Galicia a principios de septiembre. Lo hizo en una liga de menos nivel cerca de Melbourne. Fue allí para vivir la experiencia, la primera internacional, y para coger ritmo de competición tras la temporada en blanco en Segunda RFEF por una lesión de rodilla. “Fui a la aventura, pero no era lo que me esperaba. De todas formas fue una experiencia inolvidable que me hizo mejor y me encantaría volver”. A pesar de todo el tiempo que lleva sin competir en España, las sensaciones que tiene el delantero son buenas. “En los entrenamientos me veo a un nivel bastante alto”, por lo que se siente “más que capacitado” para jugar en cuanto tenga luz verde en los despachos.



Duque, con 27 años, es uno de los veteranos del vestuario y ofrece su visión de este primer cuarto de liga. “El equipo trabaja muy bien durante la semana. A la hora de competir quizá aún nos falta un puntito más de intensidad y proponer un poco más porque estamos capacitados para hacerlo”. El coruñés da mucho valor a la capacidad mostrada por el Arosa para pasar de un inicio pésimo con tres derrotas a ser el mejor equipo del último mes y medio con cinco triunfos en seis partidos. “Pocos equipos están capacitados para darle la vuelta como lo hemos hecho nosotros. Recompensa el trabajo de la semana y muestra la calidad que tiene este equipo, que lo lógico es que esté arriba peleando por el primer puesto”. Si gana el domingo al Valladares en A Lomba (18 horas), seguirá su escalada hacia la cima.