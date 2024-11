Duro correctivo para un Umia que rompe por goleada su buena racha de victorias

El Umia CF de Hugo Sanmartín cortó por goleada su buena racha de victorias. Los de Barrantes visitaban al Atios en busca de su tercera victoria consecutiva para salir así de los puestos más bajos de la tabla clasificatoria, y regresaron con un duro 5-1.

Lo cierto, es que se enfrentaban a uno de los rivales más duros de la categoría, que actualmente se coloca como tercer clasificado con 20 puntos y solo una derrota en los últimos cinco partidos. Los locales comenzaron asoballando a los de Sanmartín, llegando al descanso con el 2-0 en el marcador.

Ya en la segunda mitad daría comienzo el espectáculo de goles, cuando en el 53, Edu Otero culminaría su triplete. Solo cinco minutos bastaron para que Rubén volviese a romper las líneas defensivas del Umia y disparase para anotar el cuarto.Xabi Ares fue el encargado de anotar el único gol de los visitantes.

FICHA TÉCNICA

Atios: Sergio Loureiro; Iago, Anxo (Rubén Carrera, min.58), Pedro (Sergio Blanco, min.80), Héctor (Aarón, min.68), Edu Otero, Rodri Vázquez, Rubén (Cristian López, min.68), Santos, Xoel (Óscar, min.58), Aitor.

Umia: Eloy; Rubén Vicente, Jon (Álex Guillán, min.59), Xabi Ares (Anxo Pérez, min.80), Nico Aguin (Iago Barreiro, min.72), Eloy Fariña, Sidibe, Emi Abal (Álex Rey, min.59), Esteban (Joseph, min.72), Adrián Cacheda.

Goles: 1-0 (Edu Otero, min.26), 2-0 (Edu Otero, min.35), 3-0 (Edu Otero, p., min.53), 4-0 (Rubén, min.57), 4-1 (Xabi Ares, min.61), 5-1 (Rubén Carrera, min.66).

Árbitro: Pérez Quintáns.