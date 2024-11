Edu Charlín: "El presupuesto del Cambados es para estar entre los cinco primeros”

Edu Charlín vuelve a casa. El técnico cambadés del Moaña se enfrenta mañana en Burgáns (16.15 horas) al equipo de su pueblo, en el que militó como jugador y entrenador e incluso llegó a ser directivo. Se trata de un partido especial, que llega en la decimoprimera jornada con el Moaña noveno con 14 puntos, sólo dos de ventaja sobre el CJ Cambados, que es decimosegundo.



Edu llegó al Moaña a falta de cinco jornadas la pasada temporada y con el equipo coqueteando con el descenso. El cambadés logró darle la vuelta a la delicada situación, al ganar los tres partidos de casa, por lo que consiguió el objetivo in extremis y este año ha tenido continuidad. “Nos costó salvar al equipo porque se encareció mucho”, recuerda. “Este año empezamos un proyecto nuevo, aunque mantuvimos el bloque, con la idea de dar un paso hacia adelante y no dejar de ser un equipo ascensor”. La directiva “hizo un esfuerzo”, aunque el presupuesto del Moaña “sigue siendo de los bajos de la categoría”.



Edu le da valor a tener una plantilla larga, con 25 futbolistas, entre los que destaca el veterano Mauro (ex del Alondras), Jesús Varela o Maikel. “Hicimos un buen grupo, pero estamos arrancando y queremos mirar hacia arriba, no hacia abajo”, explica.



Edu Charlín considera que este domingo “vamos a un campo difícil contra un equipo que tiene un presupuesto para estar entre los cinco primeros, llevan muchos años juntos los mismos jugadores y cuerpo técnico y va a ser una salida difícil para nosotros”, consciente de que en un campo como Burgáns “si no estás bien, se te ven todas las costuras”. El Moaña viene en una buena dinámica de resultados y quiere darle continuidad en Cambados.



Para Edu Charlín hay tres claros favoritos para pelear por el título en la categoría. “Barco, Céltiga y Porriño son las mejores plantillas, después hay un grupo de equipos muy parejos. Siempre hay una sorpresa y este año está siendo el Beluso en una liga en la que hay mucha igualdad”.



Edu, que es socio del CJ Cambados, considera que el club de su pueblo “está gozando de una buena época en cuanto a lo económico y ahora esperemos que en lo deportivo también muestre el potencial que ahora mismo tiene en Preferente”.