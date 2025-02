El EFM Concello de Boiro vuelve a ganar para acercarse al liderato y el Umia resurge

El EFM Concello de Boiro continúa con paso firme hacia Tercera RFEF tras encadenar su decimosegunda victoria seguida al vencer al O Val por 3-1 en el campo de Vista Alegre. Esta vez a las boirenses les tocó remontar, ya que empezaron marcando las ferrolanas en los primeros diez minutos. No tardó en empatar Carlita Sanda, que ya lleva once tantos, y completó la remontada Laura Vila antes del descanso.

En la segunda parte no faltó a su cita con el gol la pichichi vilagarciana Antía González para sentenciar el partido. El equipo de Miguel Ángel Ramos sigue empatado a puntos con el Orzán, que es segundo, y se sitúa a sólo dos del líder As Celtas B, que no pasó del empate en esta jornada.



Para el Umia también fue una jornada positiva porque cortó su mala dinámica al vencer en A Bouza al Domaio por 2-1 con los goles de las “Minervas”. Bóveda empató el partido antes del descanso y Riveira hizo el tanto del triunfo en el 87. Las de Barrantes están a dos puntos de los puestos de salvación.



El Arousana encajó una nueva derrota al caer goleado en Oleiros ante el Atlético San Pedro por 5-1 en un partido en el que se adelantó por medio de Miri Señoráns en el 37 pero se vino abajo en la segunda parte, cuando encajó cuatro goles prácticamente en el último cuarto de hora de partido.