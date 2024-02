Eirín: “Queremos acabar arriba, lo que pase después ya se verá”

El Portonovo (2º con 40 puntos) recibe esta tarde en Baltar al Valladares (5º con 35 puntos) a partir de las 17:15 horas en partido adelantado a la vigésimo tercera jornada de Preferente Sur, debido al desfile de Carnaval programado para mañana en la localidad sanxenxina.



A falta de once jornadas para el final de liga, los arlequinados siguen en un puesto de privilegio. Están haciendo una temporada sobresaliente. Llevan ya nueve jornadas seguidas en plaza de ascenso, mientras los rivales directos se refuerzan. Pero el equipo de David Eirín sigue resistiendo de momento.



Ni siquiera parece afectar al ánimo del grupo el hecho de que acabar en las dos primeras plazas no es sinónimo de ascenso, ya que necesitarían que también subiese el Arosa a Segunda RFEF al ser su filial. “Está claro que eso lo tenemos presente”, reconoce Eirín. “Es algo raro en esta temporada, pero al final sabemos que acabar ahí o no depende de nosotros, lo que pase después ya se verá. Por eso sólo nos centramos en la semana, que sean buenas a nivel de entrenamientos y tratar de seguir sumando”. Eirín no cree que al Portonovo se le pueda hacer larga la temporada. “Intentaremos estar enganchados hasta el último mes de liga y ahí intentar quedar lo más arriba posible”.



El partido de esta tarde tiene más urgencia para los vigueses, que están 5 puntos por detrás. “Ellos tienen un equipo para estar arriba, pero las bajas les han condicionado un poco”. El veterano Yago Pérez se lesionó y el goleador Miguel Freiría (16 tantos), lleva siete jornadas sin jugar. Pese a ellos, el equipo de Juan Carlos Italiani “Ita” viene de darse un baño de confianza ante el Antela, al que goleó 4-0.



“Espero un rival que transita muy bien, con mucha velocidad arriba, pero también que a nivel defensivo le cueste en un campo de las dimensiones de Baltar”. Eloy es baja por sanción en los locales y hay varios jugadores con molestias físicas.



Con el objetivo de la permanencia ya asegurado, el Portonovo no se va a dejar ir. Aunque Eirín es consciente de que la primera plaza “ya tiene dueño”, ya que considera que al Villalonga ningún rival lo va a poder descabalgar del liderato. “Algo tendría que pasar muy raro para que el Villalonga no quede primero. El segundo puesto es complicado y caro. Si comparamos plantillas, sabemos que nosotros no tenemos los recursos económicos de otros y no hemos podido reforzarnos. Nadie en el club contaba con esto a principio de temporada y ahora hay que seguir intentádolo”.

Desde que se hizo cargo del equipo en enero de 2023, David Eirín ha ido cumpliendo todos los objetivos, que dejaron los títulos de la Copa Rias Baixas y Supercopa en las vitrinas del club. El de esta temporada en liga también está asegurado, pero ni el técnico ni la plantilla se conforman.