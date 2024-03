Un “embruxo celeste” que se mantiene siete años después

La peña celtista Embruxo Celeste, que nació y mantiene su sede en Vilagarcía de Arousa, celebra mañana su séptimo aniversario. Unos años de mucho trabajo, y sobre todo, mucho fútbol. Multitud de aficionados al Real Club Celta se han ido sumando a la peña a lo largo de los años, llegando a sumar en la actualidad un total de 180 peñistas, además de aquellos que se encuentran actualmente en lista de espera para entrar a formar parte de la familia celeste que se ha creado en Vilagarcía.



Embruxo Celeste nace en el año 2017 de la mano de cuatro amigos que siempre acudían a Balaídos a los partidos de la zaga viguesa. Un año en el que comenzaron siendo 30 peñistas, y que su presidente y fundador, Guillermo González, recuerda con mucho cariño. “Decidimos hacer una peña para juntarnos todos e ir juntos en autobús. Hasta hoy la peña ha crecido muchísimo porque hay mucha gente celtista en la comarca, no solo tenemos personas de Vilagarcía”, comenta. Cada año, Embruxo Celeste es más conocida en la comarca de O Salnés, y una gran parte se debe al trabajo que realiza Guillermo. “Desde que empezamos tenemos de todo. Tenemos toallas, platos, llaveros, pines y un montón de cosas que se venden a un precio asequible, porque la intención no es hacer negocio, si no que la peña se conozca”, destaca.



Asimismo, la peña realiza multitud de actividades relacionadas con el Celta de Vigo. “Vamos a todos los partidos que juegan en Balaídos, y cuando podemos, también acudimos a alguno fuera de casa”. Un momento que recuerdan con cariño es el viaje a San Mamés. "En Bilbao nos trataron estupendamente. Nos sentimos como en casa", comenta Guillermo. Además, cuando se disputan partidos a los que no acuden presencialmente, los peñistas se reúnen en la sede de Vilagarcía para ver jugar al Celta.

La relación con el Celta



Como peña federada, la relación con el club celeste es directa y, como señala el presidente, “muy buena”. Lo cierto, es que en este aniversario todavía no podrá estar presente un representante del club, ya que para eso la peña ha de llevar diez años en activo. “Pondremos pinchos y música, a partir de las 18:30 horas. Es una fiesta para todos los peñistas y para toda aquella gente que quiera venir”, comenta Guillermo.