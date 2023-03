Empate en Arteixo que aleja el título

El Arosa no pudo ganar en Arteixo de nuevo en horario matinal y se queda 4 puntos por detrás del Fabril, que volvió a sumar de tres con un gol a última hora, cuando restan 12 puntos en juego de la liga regular. Se complica el título, aunque todavía hay margen para remontar la desventaja. Si bien al equipo de Luisito le está costando en estos momentos sumar una victoria a domicilio. En Ponte dos Brozos hizo una mala primera parte y se fue al descanso por debajo. En la segunda llegó la reacción con los cambios y el gol de Borja, pero el Arteixo volvió a ponerse por delante. Se volvió a levantar del mazazo el Arosa con el 2-2 de Iñaki, pero no tuvo fuelle en los minutos finales para llevarse la necesaria victoria.

Sobre un tapete de césped natural envidiable, en la primera parte el Arosa no estuvo bien. Tuvo muchas dificultades para progresar en su juego y hundir en su campo a un Arteixo que fue mejor. Los coruñeses ganaron la batalla táctica y tuvieron más fluidez y precisión con balón.

El joven lateral Iván Vázquez, al que sigue de cerca el Deportivo, fue un puñal en banda izquierda. A los doce minutos atacó el espacio y dentro del área puso un centro que tocó en Pacheco y cogió altura, colándose por el segundo palo y sorprendiendo a Táboas. El Arosa se vio por debajo en el marcador muy pronto y tuvo una buena reacción al mazazo en dos acciones de Borja, el más activo en la primera parte de los visitantes. Primero en un remate flojo entrando en área y después con un cabezazo que dio en el brazo del defensor en área pequeña, pero el árbitro dejó seguir la acción pese a las protestas visitantes. El Arosa no está teniendo fortuna con las acciones penalti esta temporada. Después de 26 jornadas solo le han señalado uno a favor.

iIñaki y Sandá diieron otro aire al Arosa en la segunda parte sobre el tapete natural de Ponte dos Brozos / DXT Campeón



Más allá de esta acción polémica que pudo suponer el empate, y de media docena de córners lanzados por Pedreira bien solventados por la zaga local, el bagaje del Arosa en el primer tiempo fue escaso, muy atascado en su juego. El Arteixo incluso pudo aumentar su ventaja. Primero en un disparo de Pablo Ramos entrando por la izquierda que salvó Manu Táboas con una gran parada abajo, y a la media hora en una gran acción combinativa que empezó en campo propio el equipo de Juan Riveiro, salvando la presión arosista, y que acabó en un pase de la muerte de Iván Vázquez profundizando por la izquierda que no tuvo rematador.

En el descanso Luisito movió ficha, al igual que otras ocasiones, y en modo reactivo el Arosa recondujo la situación. Hizo un triple cambio con la entrada de Sylla, Sandá e Iñaki, pasando a jugar con línea de tres y carrileros. En la primera jugada de la segunda parte el Arosa niveló el marcador. La puso Pedreira desde la derecha al área, tocó de cabeza Sylla para dejar a Borja en el mano a mano ante Hevia, al que batió por abajo en su décimo gol en liga. El gol espoleó al Arosa, premiando también la entrega de su numerosa afición que pobló la grada de Ponte dos Brozos con más de un centenar de personas arropando al equipo. El Arosa tuvo dos opciones para el 1-2 poco después, con un remate de Pedreira de cabeza y en una volea de Sylla que no llegó a conectar bien su remate.

Acción que toca Hevia en un centro lateral y acaba rematando de cabeza Pedreira, pero un defensor salva bajo palos / DXT Campeón



El Arosa dominaba, con los tres jugadores que entraron de refresco cambiándole la cara al equipo con balón. El Arteixo apenas podía salir de su campo, pero se encontró el 2-1 a la hora de juego. Un mal pase visitante en medio campo motivó una contra que puso a Otero en el mano a mano con Pacheco con espacios. El delantero de la Selección Gallega UEFA le hizo un buen dribling al central y marcó por abajo. El Arosa se volvió a ver por debajo, esta vez cuando mejor estaba en el partido.

El técnico local dio entrada a Pereira y estructuró mejor a su equipo para contener la ofensiva visitante. Al Arosa ya le costó más llegar en oleadas, pero a veinte minutos del final tejió una buena jugada en la izquierda que inició Cotilla con una ruleta. El balón llegó al borde del área. Allí Iñaki se perfiló para la izquierda y disparó abajo haciendo el 2-2. La inercia anímica del gol no fue suficiente para que los arlequinados acabaran el partido con opciones de ganar. De hecho se fueron apagando, sin fuelle y no tuvieron ni empuje ni ocasiones, más allá de las aproximaciones a balón parado. Todas las llegadas en el último cuarto de hora fueron locales.

Fue la enésima oportunidad perdida de ponerse líder de forma provisional y presionar al Fabril, que por la tarde ganó al colista a última hora. Otra vez. El Arosa deberá seguir remando y mejorando su juego. El título está difícil, pero no imposible.