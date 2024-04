Empate que contenta a ambos (0-0)

Un empate de manual entre los equipos que habían dejado hasta la fecha 15 y 16 veces su portería a cero en lo que va de liga. El líder no pudo con el Arosa en As Eiroas pero el resultado, que hizo justicia a lo visto en un partido donde el miedo a no encajar pudo más que la ambición de ganar, satisface a ambos. Los resultados de la jornada les favorecieron. El Bergantiños mantiene la ventaja de 7 puntos sobre el Celta C a falta de 18 en juego. Y el Arosa aumenta su renta en la pelea por la tercera plaza que ostenta. Aventaja ahora en 4 puntos al Arteixo. Además tampoco ganaron UD Ourense ni Alondras, por lo que tiene 6 de puntos de ventaja sobre el sexto.

Formación del Arosa en el campo de As Eiroas / Raúl López



El empate en As Eiroas, donde se dieron cita aficionados visitantes para arropar al equipo con la animosa Escuadra Arlequinada al frente, cierra además un ciclo de tres partidos a domicilio que el equipo de Luisito zanja con siete puntos sumados de nueve posibles. Y, lo que es mejor, la sensación de competitividad y solvencia de cara a la fase de ascenso.



Apostó el entrenador de Teo por un 4-4-2 de inicio, con Martín Diz en la derecha, Iñaki en la izquierda y Gegunde por detrás de Rubo arriba. Los locales, por su parte, salieron con tres centrales y carrileros. Aunque en fase ofensiva Checa se incorporaba a mediocampo. En la primera parte tuvo más balón el Bergantiños. El Arosa salió dispuesto a apretar alto, con la línea defensiva adelantada. No hubo apenas ocasiones en el primer período. La mejor del Arosa llegó a los diez minutos. Se sacó Martín Diz un centro desde la derecha que remató mordido Rubo y Santi Canedo no tuvo dificultades para atrapar.

Martín Diz, el jujgador más incisivo en ataque del Arosa, persigue al lateral Carbarcos / Raúl López

En As Eiroas, un campo sintético, fue complicado darle ritmo a la circulación del balón. Por lo que el partido fue de bastante control por ambas partes. El equipo de Secho tampoco generó gran cosa en el primer período. Salvo un disparo que se sacó el asturiano Pablo Longo, pichichi del grupo 1 de Tercera Federación, y que se perdió por encima del larguero de Manu Táboas. La segunda ocasión local llegó a la salida de un córner en el minuto 32. El central monfortino Iago López lo intentó de volea en un balón que quedó suelto en el punto de penalti, pero se marchó por encima del larguero. El Arosa se defendió bien pese a la posesión que manejó el líder, aunque le costó mucho robar en mediocampo. El primer córner visitante, sin consecuencia, llegó en el minuto 52. Y dos después lo intentó Concheiro desde lejos y el balón se fue alto.



En la segunda parte el partido empezó como había comenzado el partido, con el Arosa intentando presionar más arriba. Aunque la primera aproximación al área la tuvo el Bergan en una acción por la izquierda de Álex Ramos que remató de cabeza por encima del larguero Musy. El Arosa en la segunda parte fue capaz de tener más protagonismo con el balón que en la primera, buscando la profundidad sobre todo en la banda de Martín Diz.

Miembros de la Escuadra Arlequinada se dejaron oír en el campo del líder / Raúl López



Con el paso de los minutos fueron llegando los cambios en ambos equipos. Primero fue Mella el que reemplazó a Concheiro y después entraron Sylla y Leonardo por Diz y Rubo. Cano, Kanouté y David Álvarez intentaron darle otro aire a los locales por Longo, Ramos y Manu, pero nada cambió. El partido siguió muy cerrado y sin ocasiones claras, con Canedo y Táboas como meros espectadores.

Pero el equipo visitante fue capaz de generar una en los últimos minutos a través de los jugadores de ataque que entraron de refresco. Centró Iñaki Leonardo desde la banda derecha y cabeceó Sylla, pero el balón dio en la cabeza de un defensor y acabó en córner. Fue lo más destacado de una segundo tiempo con mucho juego en el centro del campo, duelos, intentos por llegar al área rival, pero cero ocasiones claras.



El pacto de no agresión favorece y contenta a ambos equipos. El Arosa sale vivo del campo más difícil de la categoría y el Bergantiños está cada vez más cerca del título y del camino de regreso por la vía rápida a Segunda RFEF. Sólo el Celta C y los propios pinchazos de los de Carballo pueden ya impedirlo, puesto que los arlequinados siguen a 14 puntos y golaverage del primer puesto cuando quedan 18 en disputa. El Arosa volverá a A Lomba el próximo fin de semana, recibiendo a un Pontevedra B que está casi desahuciado, penúltimo a 11 puntos de los puestos de salvación.

Leonarod persigue en la presión a Iago Martínez / Raúl López

Ficha técnica:

Bergantiños: Santi Canedo, Isra, Iago López, Iago Martínez, Checa, Cabarcos, Manu Núñez (David Álvarez, min. 78), Remeseiro, Álex Ramos (Kanoute, min. 60), Longo (Cano, min. 60) y Musy.

Arosa sc: Manu Táboas, Pacheco, Dani Sánchez, Martín Sánchez, Cotilla, Enjamio, Concheiro (Marcos Mella, min. 60), Iñaki Martínez (Javi Pereira, min. 80), Martín Diz (Sylla, min. 68), Santi Gegunde (Brais Pedreira, min. 80) y Rubo (Iñaki Leonardo, min. 68).

Árbitro: Alberto Lago Barreiro (Lugo), auxiliado por Miguel Pin y Adrián Fernández. Amonestó a los locales Manu y Iago Martínez.

Luisito: "El Bergantinos va a ser campeón porque no falla"

“Fue un partido muy igualado. Estuvimos mejor que ellos en la segunda parte sobre todo. En los últimos 25 minutos, con los cambios, mejoramos mucho. El equipo se fue arriba como tenía previsto, pero fue un partido de pocas ocasiones. Sabíamos que el que tuviera acierto iba a ganar. Tuvimos una de Sylla que le dio en la cabeza a un defensa y Manu Táboas no hizo una sola parada. Acabamos mejor y por eso me voy con un sabor agridulce”, dijo Luisito Míguez tras el empate en Carballo.

Luisito resopla durante el partido en As Eiroas / Raúl López



“El Bergantiños demostró que va a ser campeón porque no falla. Aunque estén mal conceden muy poco. Tiene muy buenos futbolistas y el equipo está muy bien entrenado. Van a ascender, pero aquí y en A Lomba demostramos que perderemos la liga por otras cosas, pero no en los enfrentamientos directos.

Estoy contento porque el equipo va a más. Cada vez hace las cosas mejor y las cosas que entrenamos. Solo le pedí al equipo en la segunda parte que tuviésemos más el balón. Ellos no eran capaces de jugarnos en fútbol combinado. Poco le puedo reprochar al equipo. Vine con la idea de ganar aquí, los cambios fueron para ganar, pero hay que reconocer que es difícil hincarle el diente a un equipo con este nivel defensivo como tiene el Bergantiños. Los dos equipos estuvimos muy bien a nivel defensivo”.



Luisito ya piensa en el filial granate. “ Sabemos que el Pontevedra B va a ser un rival complicado. Un filial capaz de lo mejor y lo peor”.