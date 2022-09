Empate in extremis contra diez en el debut del Arosa juvenil en lo más alto

El Arosa juvenil se estrenó en División de Honor con un empate 2-2 ante el Coruxo que deja un sabor agridulce a los locales. Y es que el equipo de David López “Perú” jugó en superioridad numérica desde el minuto 36, pero no estuvo a un buen nivel en la segunda parte y no lo pudo aprovechar. De hecho los visitantes estuvieron cerca de llevarse la victoria, ya que en una contra lograron el 1-2 en el minuto 85, pero el Arosa rescató el empate a balón parado en un córner un minuto después e incluso pudo ganar en otro saque de esquina en la última acción del partido.



Levantó expectación el debut de los arlequinados y cerca de 400 personas se citaron ayer por la mañana en A Lomba. El Arosa no empezó bien. Encajó un gol tempranero en un centro lateral tras saque de esquina. La faltó contundencia en área propia al equipo, justo una de las señas de identidad que debe caracterizarle este año para poder optar a mantener la categoría. En mediocampo también le costó generar, con el debutante Víctor como más destacado en esta línea. Arriba, el cuntiense Fer marcó la diferencia. Primero con una cabalgada en la que casi marca Arón. Y antes del descanso en otra arrancada en la que fue derribado por Defran, que vio la roja. Entre medias el Arosa logró empatar en un pase de Abel sobre un Víctor que batió al portero coruxista por alto.



En la segunda parte en superioridad numérica el Arosa se atascó claramente. La faltó claridad y calidad en el juego al pie ante un Coruxo muy bien armado. Los vigueses empezaron la segunda parte gozando de una ocasión clarísima a balón parado. En un córner que salvó Migui Fernández en línea de gol. A partir de ahí el Coruxo estuvo mejor y el Arosa no logró variar la dinámica con los cambios.



El final del partido fue de vértigo. En el 85 llegó el 1-2, en un robo y transición visitante, con pase de Soto para que Méndez batiese por bajo a David Conde. El Arosa, tras el mazazo, tuvo una excelente respuesta en lo anímico. No bajó los brazos y se fue hacia arriba. Un minuto después en un córner el balón cayó en área pequeña a Abel, que metió el pie con astucia para empatar. En el 93, en otro córner, Sergio Prieto puso un gran balón al segundo palo, que no logró conectar el central Nico Casalderrey con todo a favor para hacer el 3-2.









Perú





“Ellos en la segunda parte hicieron bien su trabajo y a nosotros nos faltó circulación rápida de balón y asociarnos. Menos mal que empatamos al final. Fuimos capaces de competir, aunque once contra once habría que ver la situación real”, dijo el técnico local David López “Perú”. El Arosa visitará el próximo sábado en Gijón al Deportivo Roces, que en esta primera jornada empató con el Compostela (1-1).









Arosa 2- 2 Coruxo Arosa: . David Conde, Sergio Prieto, Teo, Dani Sánchez, Nico Casalderrey, Migui Fernández, Sindo (Garabán, m. 62), Fer, Arón (Pedro, min. 62), Abel (Seijo, min. 89) y Víctor (Fabio, min. 82).

Coruxo: Manu, Covelo, Chino (Villar, min. 24), Yago, Temperán, Defran, Steise (Soto, min. 78), Rodri, Vázquez (Caride, min. 62), Soria (Méndez, min. 62) y Pau (Ares, min. 62).

goles: 0-1 Defran (min. 5); 1-1 Víctor (min. 20); 1-2 Méndez (min. 85); 2-2, Abel (min. 86).

árbitro: Lois Carro, asistido por Cores Lustres y Doménech Escandell (Pontevedra). Expulsó con roja directa al visitante Defran en el minuto 36. Mostró amarilla a Yago y Rodri del Coruxo.