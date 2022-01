Empate del Ribadumia en un duelo muy nivelado ante el filial granate

Ribadumia 0-0 Pontevedra B







Empate sin goles en A Senra entre Ribadumia y Pontevedra B en un partido sumamente igualado en el que los visitantes tuvieron más dominio del balón, pero las ocasiones fueron repartidas. En su regreso a la competición, ya que fue su primer partido del nuevo año 2022, el Ribadumia salió dispuesto a jugar con un ritmo alto y llevarse el partido. Tras un par de aproximaciones llegó la polémica. Cerqueiras reclamó un penalti en un derribo en el área, pero el árbitro dejó seguir el juego pese a las protestas del público. El Pontevedra B empezó a tener la posesión, mostrándose como un equipo bien trabajado y muy dinámico. Los de Luismi Areda dieron un susto en una acción de Antón que acabó en el larguero tras tocar lo justo Roberto Pazos. En un escenario de partido en el que los locales les tocó defender con orden, ser disciplinados y esperar su oprtunidad, esta llegaría mediado el primer acto en una jugada de Cerqueiras, el mejor del partido, pero su disparo cruzado se perdió por poco.





La segunda parte fue muy equilibrada, los dos equipos priorizaron no encajar y el juego discurrió en la zona ancha de la medular. Hubo ocasiones, contadas, para ambos. Un centro de Samu al que no llegó Valentín fue el aviso visitante, mientras que el delantero local Vitti tampoco llegó en boca de gol a un centro de Dieguito. Este último también se generó otra buena acción en un remate que no cogió puerta. Y Cerqueiras reclamó un segundo penalti en un encontronazo con un defensa en área. Al final el partido fue un correcalles en el que ambos querían ganar, pero el marcado no se movió. El Ribadumia sigue fuera de los cinco primeros puestos, pero aún le salen las cuentas para la remontada.