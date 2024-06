La entrenadora Cris Oreiro deja el Atlético Villalonga por decisión propia

Cris Oreiro y el Atlético Villalonga separan sus caminos. De forma sorpresiva, ya que la entrenadora coruñesa tenía un año más de vinculación con el club de Sanxenxo, Oreiro anuncia que deja la entidad por “discrepancias na configuración e planificación do plantel” con la directiva que preside Enrique Rodríguez. Lo hace cuando el club lleva tiempo trabajando ya en el proyecto de la próxima temporada.

“É decisión miña”, explica la entrenadora. “É por temas deportivos, nada do que se dixo ao acabar a temporada se está cumprindo e a xestión do tema de fichaxes se está a facer sen ter en conta as nosas propostas e non quero traballar así”.

Una decisión difícil para la coruñesa, “houbo moitas discrepancias durante este último mes e medio, o mellor é a miña saída”. Oreiro se marcha con resignación. “Eu contaba con quedarme outro ano, pero quería facer ben as cousas”, lamenta.



Desde el club todavía no se han pronunciado al respecto de la decisión adoptada por la entrenadora, que obliga al Atlético Villalonga a buscar un recambio de cara a la próxima temporada, en la que el equipo celeste asentado en San Pedro volverá a competir por tercer año seguido en Segunda RFEF, la tercera categoría del fútbol femenino español.