“El equipo que se ponga por delante tendrá el 85% de posibilidades de ganar el partido”

David de Dios reemplazó a Chema Rico en el banquillo del Rápido de Bouzas hace poco más de un mes. La directiva viguesa echó mano del técnico que ya había dirigido al equipo las dos últimas temporadas. El detonante, tres empates seguidos que descabalgaron al Rápido de la zona de play-off. Después de cinco jornadas (tres victorias y dos empates), de Dios, que estuvo quince años en la cantera del Celta, tiene al Bouzas tercero, con 6 puntos de renta sobre el sexto. La misma distancia que le separa del Arosa, al que recibe este sábado en el Baltasar Pujales (18:30 horas).

¿Por qué le vuelven a llamar hace cinco jornadas? ¿La directiva no estaba contenta con los resultados?

Pues lo que me dicen es un poco por todo. Por los resultados, ya que creen que deberían estar un poco más arriba en la clasificación. También me hablan de problemas de juego y problemas internos en la relación con la plantilla. Me dicen que soy la persona que conoce más al grupo, ya que la mayoría de jugadores los tuve el año pasado y a otros en la cantera del Celta.

¿Por qué no le renovaron en verano, entonces?

Bueno, pues porque querían darle una vuelta al proyecto. Querían buscar otras maneras y es totalmente respetable. Acababa contrato y fue una decisión del club.

¿El objetivo es ascender o por lo menos pelearlo?

El objetivo es meterse en play-off. Cuando llegamos íbamos sextos y pregunté muy claro cuál era el objetivo y es meterse en play-off. Evidentemente queremos ascender, pues como Arosa, Fabril y probablemente Vilalbés. Pero al final no hay plazas para todos. Solo dos lo conseguirán y vamos a intentar meternos en el play-off porque después, tal y como está la liga que es tan igualada, cualquiera puede dar ese salto a Segunda RFEF.

Tras el empate la semana pasada ante el Fabril, el Rápido de Bouzas está a 8 puntos del líder. ¿Es imposible el título?

Sí y claramente. Porque si pensamos de otra forma nos estaríamos equivocando. Primero porque no tenemos nivel para estar líderes y ascender de primeros. Y después por la situación en cuanto a la clasificación, ya que tendría que darse que fallaran tanto Fabril como Arosa lo que no han fallado en toda la liga, y nosotros ganarlo todo. Lo veo inviable. Está claro que no vamos a descartar ninguna posibilidad, pero en Tercera no creo que haya ningún equipo que vaya a ganar siete de los últimos nueve partidos que quedan.

El Rápido de Bouzas es el mejor equipo a domicilio junto al Arosa, pero en casa es el séptimo en la clasificación, con solo cuatro victorias en once partidos. ¿A qué se puede deber?

Nuestro campo es un contexto diferente. Aquí los resultados están siendo muy cortos. Lo que no era normal era perder 0-3 en casa con el Barco o 0-2 con el Alondras. Nosotros sabemos que para ganar en casa tenemos que mantener la portería a cero porque los resultados son cortos. Quizá el perfil de jugadores que tenemos sea más para campos grandes, de ahí los resultados fuera de casa. Los dos últimos partidos en casa los ganamos 1-0, contra el Paiosaco nos costó mucho, pero al final los partidos malos también hay que sacarlos.



¿Mejor enfrentarse en casa a un rival como el Arosa que a uno de abajo?

En cuanto a motivación sí. El día de Paiosaco veníamos de ganar 0-3 en Barco. Estuvimos avisando durante la semana que era un rival que estaba haciendo bien las cosas, pero los jugadores inconscientemente ven la clasificación y pasa lo que pasa. Probablemente de los partidos que hemos ganado ha sido el más injusto.

¿Qué destacaría del Arosa?

El bloque. Es un equipo súper competitivo. El entrenador transmite al equipo lo que es él, esa competividad máxima. Es un equipo con ritmo, muy intenso, súper complicado de hacerle gol...Encontrar un agujero en el Arosa no es nada fácil. Pero creo que al contrario va a ser lo mismo. Nos enfrentamos dos equipos de un perfil similar.

En base a trayectorias y números, este partido huele a empate y pocos goles...

Pues que huele a pocos goles seguro. Probablemente seamos los dos equipos de la categoría que menos conceden a los rivales. Tanto en ellos como en nosotros es muy difícil ver un error. Hay bastante igualdad y muchas similitudes entre ambos, pero ojalá no sea un empate y podamos ganar. Está claro que va a ser un partido de pocos goles y tremendamente igualado hasta el último minuto.

El Arosa está peleando mano a mano con el Fabril por el primer puesto. ¿Quizá no se conforme con el empate y eso lo pueda aprovechar el Bouzas?

Lo hablé con los jugadores cuando llegamos. No podemos pensar en empates. El año pasado fuimos rascando empates y llegamos al final y nos faltaba un punto para meternos en play-off y nos lo jugamos en Abegondo. Por eso cuando llegamos este año dejamos claro que íbamos a ir a ganar todos los partidos, a intentarlo al menos. Nosotros solo pensamos en ganar e imagino que el Arosa igual porque tiene su guerra con el Fabril. Nuestro objetivo ahora mismo es recortar distancias con el Arosa para intentar cogerlos. Creo que en este partido un punto no nos valdría a ninguno, le valdría al Fabril.

¿El Bouzas tiene mejor plantilla que la temporada pasada?

Yo creo que no. El año pasado teníamos más fondo de armario. Este año tenemos jugadores de más talento y hemos reforzado ciertas posiciones, pero como plantilla no creo que sea mejor que la del año pasado.

Sobre el desarrollo del juego el sábado. ¿Qué prevé?

Creo que los dos equipos vamos a querer llevar la iniciativa en el juego, pero sin arriesgar. Creo que la primera parte va a ser muy cerrada, después por el cansancio y el talento individual puede abrirse. Ellos tienen jugadores como Julio, Iñaki o Sylla que pueden desequilibrar. Al final va a ser eso, un error o un desequilibrio individual. El equipo que se ponga por delante tiene el 85 % de posibilidades de ganar el partido.