‘Escuadra Arlequinada’ viste a San Roque con los colores del Arosa SC

Las fiestas de San Roque llevan un color especial este 2024 gracias a la iniciativa de la peña del Arosa SC, ‘Escuadra Arlequinada’, que decidió sacar una camiseta, con un diseño firmado por María Doval, tatuadora en Vilagarcía. El diseño no tardó en llamar la atención de los vilagarcianos, sorprendiendo incluso a los miembros de la peña, que no se esperaban la tremenda acogida que tuvo la camiseta. “Tuvimos que reponer cuatro veces, no nos esperábamos que se vendiesen tantas camisetas, pero lo cierto es que el diseño es muy bonito”, comenta Menchu, miembro de la peña.

Desde finales de julio se han situado en la Plaza de Galicia, en una carpa en la que vendían las camisetas, en las que incluso grababan el nombre, y mochilas. “Fue un trabajo un poco duro por andar a cargar con la plancha para poder grabar los nombres. Las camisetas son de muy buena calidad, las metes en la lavadora y sale exactamente igual”, destaca Menchu.

Productos vendidos en San Roque por la peña | Cedida



En total, Escuadra Arlequinada vendió más de 600 camisetas con el rostro de San Roque vestido con la equipación del Arosa SC, y es que gracias a esta iniciativa, los socios de la peña podrán realizar viajes con el equipo de manera gratuita. “Hay algunos viajes que, después de echar cuentas, van a poder salir gratis para los socios de la peña. Había que hacer algo, por eso pensamos en la idea de la camiseta. María nos cedió el diseño, que es precioso, y gracias a ello ya tenemos planeados varios viajes con el equipo”, cuenta.



Lo cierto es que las camisetas no solo serán protagonistas hoy en las calles vilagarcianas, ya que también distintos extranjeros se acercaron a la carpa de los arlequinados. “Vino un chico que se llevó muchísimas camisetas para Estados Unidos, incluso nos preguntó por camisetas del Arosa para llevárselas. También se llevaron camisetas para Alemania e Irlanda”, afirma Menchu. Sin duda, se trata de una idea que cautivó no solo a los arousanos, y es que gracias a la iniciativa de la peña, el equipo estará presente en distintos puntos del mundo.

Nadie quiso quedarse sin su bolsa personalizada | Mónica Ferreirós

“Se acabaron las camisetas grabadas y la gente traía sus propias camisetas blancas básicas para que les pusiesemos el estampado. En estos últimos días hicimos lo imposible por conseguir más camisetas de la talla M, L y XL, ya que venía un montón de gente a pedirlas. Muchas chicas, ante la falta de tallas, se llevaban una talla más grande para utilizarla de vestido”. Asimismo, también agotaron los distintos tipos de bolsas que vendían, bien en pack con la camiseta, o de manera individual, pero todas con el diseño de San Roque.

Ardua labor



Para los peñistas han sido semanas de mucho trabajo, pero que han valido la pena por la reacción de la gente. Ahora, después de que los vilagarcianos vistiesen el diseño de San Roque con la camiseta del Arosa SC, la peña ya piensa en el próximo año. “Ya estamos pensando en el próximo San Roque. Este año se dejó el listón muy alto, va a ser muy difícil superar este diseño porque es muy bonita, pero ya estamos trabajando con proveedores y demás”, comenta Menchu.



Gracias a la recaudación de la venta de camisetas, los socios de la peña podrán acudir de manera gratuita a enfrentamientos del Arosa SC que se disputen fuera de casa, como puede ser en Ourense o en Viveiro. Así, los aficionados del equipo dirigido por Míchel Alonso continúan haciendo crecer el nombre del club y de Vilagarcía de Arousa.