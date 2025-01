“Me esperaba más responsabilidad de algunas jugadoras”, dice Juan Costas

El Inelsa Solar Asmubal Meaño visita mañana al Getafe con una situación delicada. Lo cierto, es que muchas de las jugadoras todavía no han vuelto de sus vacaciones navideñas, dificultando así el trabajo del equipo. “Así es muy difícil trabajar y es desesperante. La implicación de las jugadoras hasta ahora fue buena, pero en este momento me esperaba más responsabilidad de algunas jugadoras que tienen un peso importante en su puesto y no hay un recambio claro”, señala Juan Costas.



“Confío plenamente en el equipo, pero no es lo mismo trabajar con 16 jugadoras que con siete. Esto supone menos rotaciones y el panorama no es nada alentador, en los test que hemos hecho a la vuelta no se ve buena forma física, y eso que cada una tenía un plan personalizado para realizar estas navidades”, lamenta el técnico.

“Nos queda madurar y apretar. Las chicas que están aquí están trabajando muy bien y ahora tendrán que asumir la responsabilidad”, afirma. Así, el Asmubal visita al tercer clasificado con el equipo en cuadro. “Ganar o perder este partido no va a significar mucho porque queda toda la segunda vuelta, pero es uno de los desplazamientos más difíciles”, asegura Costas.