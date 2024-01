“Espero un partido de tú a tú”, dice el nuevo técnico del Bouzas

El Arosa recibe el domingo en A Lomba (17 horas) al Rápido de Bouzas en el primer partido de la segunda vuelta. Llega a Vilagarcía uno de los equipos que partieron a principio de temporada con la etiqueta de candidato al ascenso, pero que ahora mismo está lejos de ese objetivo. Los vigueses son octavos con 24 puntos, 4 menos que el Arosa, que es el equipo que ocupa el último puesto de play-off.



La derrota en el último partido del año 2023 en casa ante el Estradense por 0-3 provocó que Rafa Sáez dejara de ser el entrenador del Bouzas. Su ayudante hasta ese fecha, Víctor Rodríguez, se hizo cargo del equipo, que hizo movimientos en la plantilla en las últimas semanas. Dejaron el Baltasar Pujales Andrés Vila (Juvenil Ponteareas) y Pablo Bugarín (Areas) en busca de más minutos en Preferente, a la vez que Álex Rey dio el salto a Segunda RFEF al fichar por el Coruxo. El Bouzas incorporó a los sub 23 Carlos González (Arenteiro) y Almudi (Juvenil de Ponteares), además del defensa Ronald (Choco). El club está moviéndose para cerrar otra incorporación.



El joven técnico de 37 años, que ya el año pasado fue ayudante de Chema Rico y David de Dios en los boucenses, asumió el reto tras el cese del ex del Arosa. “Me dijeron si me interesaba hacerme cargo del equipo porque muchos jugadores decían que yo podía dar el perfil”. Rodríguez explica que la irregular dinámica de resultados que le costó el puesto a Rafa Sáez se debió “a todos los contratiempos que tuvimos, sobre todo con las lesiones. No éramos capaces de completar una convocatoria casi nunca”. Esta situación cambió en el parón navideño. La plantilla ha pasado de 19 fichas a tener ahora 21, por lo que el nuevo entrenador incluso puede hacer descartes cada fin de semana. El domingo tiene la baja de Ronald y la duda de Youseff, que está lesionado.



Los resultados en el nuevo año 2024 han tenido de todo: empate contra el Silva en A Grela (1-1), victoria en casa ante el Betanzos (1-0) y derrota el pasado domingo en Sarria (2-0). “Contra la Sarriana encajamos en el minuto cinco. Después tuvimos un falso dominio, ya que ellos nos dejaron, y estuvimos bien, generando ocasiones. En la segunda parte hubo muchas interrupciones, no fuimos capaces de coger el ritmo del partido y en el noventa nos marcaron a balón parado”, relata el entrenador vigués.



El objetivo del Bouzas evidentemente es colarse en el play-off, ya que a 12 puntos del líder pensar en el ascenso directo es poco realista. Si bien, Víctor Rodríguez reconoce que “ahora mismo nuestro objetivo es ganar en Vilagarcía al Arosa, lo que pase después es complicado porque no estamos en una buena posición” a nivel clasificatorio. De ganar los locales, dejarían al Bouzas a 7 puntos, una distancia ya importante una vez iniciada la segunda vuelta. “Es pronto para aventurarse sobre eso. En la primera vuelta el Arosa empezó mal y está en play-off, donde acabará seguro”, dice Rodríguez.



“El Arosa es un equipo intenso, con buenos jugadores y Luisito es un buen entrenador que lleva muchos años y sabe mucho de esto. Esperamos encontrarnos un campo en no muy buenas condiciones”, explica el entrenador visitante. “Espero un partido de tú a tú y muy intenso, donde cada equipo empleará sus bazas”.

Inversores



El club vigués presentó hace menos de un mes el acuerdo con Trade & Working Capital S.A, un fondo inversor que llegó para patrocinar al Bouzas con un contrato por tres años, a la espera de que este se convierta en SAD en los próximos meses. Un paso importante con el que esperan crecer a medio plazo y llevar al equipo a categorías superiores.

Campaña de socios

El Arosa lanza su campaña de socios para la segunda vuelta. Los precios son de 50 euros en Tribuna y 40 en Preferencia. Para jubilados se reducen a 40 y 35 euros en cada grada. El carnet sub 30 cuesta 35 euros y el sub 18, 15 euros. Todos incluyen bufanda de regalo.