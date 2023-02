Estos son los arousanos de las Selecciones Gallegas en Cádiz

Las Selecciones Gallegas masculinas Sub 16 y Sub 14 comienzan este viernes en Cádiz la segunda fase del Campeonato de España de Federaciones Autonómicas. En la expedición gallega viajaron seis representantes del fútbol arousano. Los jugadores del Arosa Lucas Eiriz (portero de la sub 14) y Manu Campos (sub 16). Los del Deportivo Lucas Castro y Rubén Fernández (sub 16), y el del Celta Dani Gondar (sub 14). Además del técnico pobrense Rubén López, ayudante de David Páez en el combinado cadete.

La Sub 14 disputa la fase plata y tiene como rivales a Canarias, Castilla La Mancha y Aragón. Debuta el viernes a las 11:30 horas en San Fernando ante los canarios. Por su parte la Sub 16 disputa la fase oro contra Madrid, País Vasco y Andalucía. Galicia Sub 16 es el actual campeón de España y debuta mañana en Jérez a las 13:30 horas frente a Madrid. El sábado la selección gallega infantil jugará contra Castilla La Mancha y la cadete contra la selección del País Vasco.