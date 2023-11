Estos los enfrentamientos de los equipos arousanos en la Copa Diputación

La sede de la RFGF en Pontevedra acogió en la noche del miércoles el sorteo de la Copa Diputación masculina y femenina, que regresa varios años después del parón motivado por la pandemia para volver a apostar fuerte por el fútbol aficionado, con una importante cantidad económica a repartir entre los participantes. Como es habitual, la competición se disputa a partido único y ejerce como local el equipo de inferior categoría. En caso de enfrentarse dos equipos que militan en la misma categoría, el orden lo dictaminó la extracción de bolas en el sorteo.



El torneo masculino, que fue reemplazado por la Copa Rías Baixas la pasada temporada al no ponerlo en marcha la Diputación, cobra más valor si cabe porque es una de las puertas de entrada para poder pelear por la clasificación para la Copa del Rey de la próxima temporada 2024-2025. Participan un total de 133 equipos: 63 de la delegación de Vigo y 70 de la zona de Pontevedra y Deza, desde Tercera Autonómica a Preferente, entre los que figuran treinta equipos arousanos.

La primera eliminatoria previa se disputa ya este miércoles día 6 con los duelos: Chispa vs Santomé (el ganador recibirá al Cuntis), Xuventude Sisán vs Anduriña (cuyo ganador se medirá en primera ronda al Caldas), CD Berres - Lamela (ganador recibirá al Moraña), Rodeiro - Silleda, Vilatuxe vs Vea (el ganador visitará al Unión SD O Grove) y Laro vs Bandeira (cuyo ganador visitará al Dorrón). Aparte de la previa, habrá un total de 6 eliminatorias para conocer el campeón. La primera se disputarán el 11 de febrero y la segunda el 28 de marzo. En mayo se jugarán los octavos (día 1) y cuartos de final (día 26), mientras que el 2 de junio serán las semifinales y el 9 de junio la final de la zona de Pontevedra.

El presidente de la RFGF, Rafael Louzán, durante el sorteo que tuvo lugar el miércoles en el salón Teresa Abelleira en Pontevedra

Los enfrentamientos de los equipos arousanos en la primera eliminatoria son los siguientes: Noalla vs Cordeiro, Portas vs Catoira, Zacande vs Villalonga, X.Sanxenxo vs San Martín, Pontearnelas vs Cruces, Beluso vs Céltiga, Unión Dena vs Portonovo, Bamio vs Cerponzóns, Mosteiro vs Umia, Vilagarcía vs Suuuuuuu FC, Salcedo vs Ribadumia, Deiro vs Romay, Atlético Faxilde vs Amanecer y Xil vs CJ Cambados.

En la Copa Diputación femenina participan un total de 26 equipos de la provincia de Pontevedra que militan en Primera Gallega Liga Arzúa-Ulloa DOP, Segunda y Tercera Gallega. El miércoles día 6 de diciembre también se disputa la eliminatoria previa, en la que el Viajes InterRías B visita al Salcedo. El 11 de febrero se llevará a cabo la primera eliminatoria, en la que el Umia se medirá al ganador del duelo que juegan el miércoles Bandeira y Valladares, mientras que el rival del Arousana saldrá del enfrentamiento entre Mondariz y Balaídos. El 28 de marzo se jugarán los cuartos de final, el 1 de mayo las semifinales y el en principio el 26 de mayo la gran final.

Cuadro de la Copa Diputación en la que participan el Atlético Arousana y los filiales de Viajes InterRías FF y Umia