“Estos son los partidos que gusta jugar”, dice Javi Fontán

Un partido vital en la lucha por la permanencia en un estadio de Primera División con uno de los mejores ambientes de Segunda RFEF. Eso es lo que le espera mañana al Arosa en el Helmántico ante el Salamanca. En el vestuario los jugadores arlequinados están muy motivados. Animados por los dos últimos encuentros, saldados con el empate en Langreo y la victoria ante el Ceares, que les han devuelto la confianza. “Nos reforzó la victoria del domingo y afrontamos el partido con las máximas ganas”, explica el lateral vilagarciano Javi Fontán. “Va a ser una bonita guerra. Cuando subes de categoría estos son los partidos que te gustan jugar, en estadios bonitos fuera de casa”.



Se esperan entre tres mil y cuatro mil espectadores en el Helmántico. Para el Salamanca, 5 puntos por debajo del Arosa, es una final. Solo le vale ganar y va a salir a por todas. Pero en el Arosa no se amilanan. “Estamos preparados de sobra para afrontarlo y sacar algo positivo”, dice un Fontán que ayer recogió el trofeo de mejor jugador del último mes que elige la afición arlequinada. “A nivel personal me encuentro bien y cómodo. Cuando trabajas y sigues trabajando al final cada vez te encuentras mejor, los compañeros te ayudan y estoy contento con mi nivel”. Fontán va cada vez a más. Su padre fue titular en la última visita del Arosa al Helmántico, en abril de 1994. En aquella ocasión los vilagarcianos perdieron 3-0, pero ahora Javi Fontán hijo está convencido de que la historia será diferente. “Tenemos que jugar tranquilos, seguir apretando como hicimos ante el Langreo y el Ceares, la intensidad no es negociable y después seguir nuestro plan de partido, no precipitarnos y confiar en nosotros mismos”.





MVP MARZO

El lateral recogió el premio de jugador del mes votado por la afición arlequinada





El Arosa no estará solo en Salamanca. Un autobús de aficionados viajará el domingomuy temprano para alentar al equipo, algo que agradecen y ponen en valor los jugadores. “Está claro que es de agradecer a toda la gente que está organizándose para ir, a los que fueron a Langreo no tenemos palabras para agradecer el apoyo que nos dan sobre todo en los momentos más complicados”, dice Fontán.



El equipo de Jorge Otero realizará hoy la última sesión de la semana, será en el campo de As Corticeiras, en Caldas. Después viajarán a Salamanca. En el equipo están pendientes de la evolución del tobillo de Mon, que sigue con molestias y tiene muy complicado poder jugar. Por contra regresará Alberto Martín.