Eva Dios: "Vestir la camiseta de España es un orgullo como deportista"

La isleña Eva Dios acaba de conquistar con la selección española los Juegos Sordolímpicos de Invierno en Turquía. Un logro que impulsa a la centrocampista a seguir haciéndose un nombre en el fútbol femenino español. A pesar de su problema de audición, Dios siempre ha peleado por jugar al fútbol, con el apoyo incondicional de su familia. Un esfuerzo que puede culminar esta temporada si el Deportivo Abanca logra el ascenso a Primera División.

¿Cómo fue la experiencia con la selección en Turquía?

Muy bien. Lo disfruté muchísimo, me hubiera encantado quedarme un tiempo más allí. Antes estuvimos en Barcelona, en el Centro de Alto Rendimiento, y después ya estuvimos diez días en Turquía.

¿Cómo valora la fase de grupos?

Fue bastante difícil. Estábamos Japón, Brasil y nosotras y una se tenía que quedar fuera. Se vivió bastante intenso, era importante ganar e intentar clasificarnos cuanto antes.

En la final se midieron a Brasil, ¿qué destacaría del partido?

Bueno, ya les habíamos ganado en fase de grupos, entonces creemos que ellas ya iban también con otra mentalidad. Quisieron llevarlo un poco al terreno más sucio, a sacarnos más del partido, quizás, pero creo que lo gestionamos bastante bien y que supimos jugar a nuestro fútbol y sacarlo adelante.

¿Qué supone este oro para usted tanto a nivel personal como profesional?

Significa muchísimo, sobre todo a nivel personal. Yo ya había estado antes en Finlandia, que habíamos ganado un bronce, y luego estuve también en el Mundial en Suiza, dónde no pudimos conseguir nada. Era quizás una revancha personal. Teníamos una oportunidad muy buena con la selección, y más con lo que significa ganar unos Juegos Olímpicos. Con el equipo que llevábamos yo tenía claro que el objetivo era ese y que no contemplábamos otra cosa más.

¿Qué significa para usted la selección?

Vestir la camiseta de España es uno de los mayores orgullos a los que puede aspirar un deportista. Poder representar a tu país y poder vivir eso es un orgullo. He recibido un montón de apoyo, tanto por el club,por parte de mi familia, de mi gente más cercana, y también por parte de la Federación. Estamos dando mucha visibilidad a los campeonatos. Queremos conseguir que se nos vea, que se refleje lo importante que es conseguir un título de esta magnitud y de este nivel.

¿Cómo cree que destaca el papel de la Federación Sordolímpica?

Creo que estamos creciendo mucho. Es un poco lo que comentaba antes, el tema de la visibilidad. Haber ganado el oro también nos da alas para que más adelante se confíe en nosotras, que se apueste por eso, que se vea que podemos hacerlo. Ojalá haya más recursos y se luche más por ir a este tipo de torneos y competiciones internacionales.

¿Tenían claro que podían llevarse el oro?

Sin duda. Yo lo había hablado un montón con Candela y también con el entrenador. Lo tenía clarísimo, siempre le decía que con todo lo que llevábamos, con el equipo que teníamos y las ganas de hacer algo importante no podíamos dejar pasar esta oportunidad ni de broma.

¿Cuáles son los próximos objetivos con la selección?

En 2025 hay un Mundial. Nos han dicho que no nos contentásemos con eso, que había más, y que ahora había que ir a por el Mundial. Tenemos ambición, sobre todo después de lo que acabamos de lograr.

España tiene mucho potencial de jugadoras de fútbol en las bases, no tiene nada que envidiar a otros.

¿Cree que estamos ante el mayor crecimiento del fútbol femenino?

Sí, sobre todo por lo que se está consiguiendo. Lo que ha conseguido la absoluta en el Mundial y en la Liga de Naciones, incluso también en las categorías inferiores. A nivel mundial , la selección está consiguiendo que se vea mucho.

¿Tiene España una buena promoción de jugadoras?

Sí. Todo lo que está ahora y todo lo que viene por debajo, España en eso no tiene nada que envidiarle a nadie.

¿Cómo valora la temporada con el Deportivo?

Creo que se nota la continuidad que el club ha conseguido dar a las jugadoras. Se nota a nivel de juego, de conocernos y de que todas estamos bien aquí. Somos el principal equipo para el ascenso, y para mi la mejor plantilla que hay en toda la liga. Ya son tres años intentando el ascenso y es el momento de dar el golpe sobre la mesa.

Siempre nos suceden cosas, no rendirme me ha llevado hasta dónde estoy.

¿Qué le diría a la niña que empezó a jugar al fútbol, y a la persona que es a día de hoy ?

Creo que no se creería todo lo que está viviendo ahora mismo. Ni yo soy consciente todavía. Es cuestión de ir día a día, de trabajar y de seguir confiando. Las oportunidades siempre acaban llegando y tienes que estar preparada para recibirlas.

¿Qué la ha llevado a estar en su posición actual?

No rendirse. Es muy importante. Al final siempre nos suceden cosas y hay adversidades. Seguir adelante, saber que mañana es otro día y no desistir. Seguir manteniendo el listón, luchando y peleando por estar dónde quieres estar.

¿Le han llegado a decir que no iba a poder jugar al fútbol?

No. Mi entorno siempre me ha apoyado un montón, siempre han confiado en mi y han intentado que yo hiciera lo que me gustaba. Nunca me han dicho nada parecido. Al revés, siempre me han dicho que peleara más, que no me desanimara, que siguiera adelante y que lo iba a conseguir. Ahora lo difícil está en mantenerse y conseguir estar en el máximo nivel.