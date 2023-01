Eva López y Míriam Domínguez vuelven al Umia...para jugar en el filial

Dos de las futbolistas más importantes en los últimos años del Umia CF están de vuelta. La delantera de Armenteira Eva López y la centrocampista de Sobradelo Míriam Domínguez han regresado al club para jugar en el filial que dirige Moisés Campos. Justo esa amistad que les une con el técnico carrilexo ha sido clave para que ambas vuelvan a vestir la camiseta roja. En el caso de Eva López llega procedente del Monte cántabro. Desencantada por su experiencia lejos de Galicia, ha rechazado ofertas incluso de equipos de Segunda RFEF para descansar lo que resta de temporada. Sin embargo jugará en Segunda Autonómica ante la insistencia del técnico y la buena amistad con su compañera.

En el caso de "Domi", descuelga las botas para aportar experiencia y ayudar al club. "Vienen a echarnos una mano cuando tengamos problemas de número", explica Moisés Campos, que maneja una plantilla en la que la mayoría de las jugadoras tienen 14 y 15 años. "Ahora mismo tenemos hasta 6 jugadoras del filial jugando con el primer equipo, y eso nos ha dejado sin número. No podemos tirar de más cadetes, por eso las convencí para que nos echen una mano. Vendrán a jugar solo cuando no tengamos suficientes jugadoras", explica el entrenador. "Cuando tenga gente, no las voy a convocar. Ese es el acuerdo al que llegué con ellas, a las que le agradecemos el gran favor que nos hacen".

Ambas debutaron la pasada jornada en la victoria por 1-3 ante el Domaio, tercer clasificado. Eva marcó dos goles y Míriam el otro. El Umia B lidera el grupo VI con 34 puntos después de 13 jornadas, seguido por el filial del Viajes InterRías FF, que contabiliza 30 puntos.