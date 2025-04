Éxito de participación en el XI Torneo Vila de Caldas

La XI edición del Torneo Vila de Caldas fue todo un éxito de participación y organización, convirtiendo al Concello en el epicentro del fútbol formativo del país, reuniendo a miles de personas, desde jugadores hasta sus familiares, amigos y demás vecinos que se desplazaron para disfrutar de las jornadas de fútbol a pesar del mal tiempo.

El campo de As Corticeiras fue una “fiesta del fútbol” en la que más de 30 equipos de 20 clubes disputaron más de 100 partidos que finalizaron con el Arosa como vencedor de la categoría alevín Sub 12 y el Val Miñor como vencedor de la benjamín Sub 10. El edil de Deportes, Manuel Fariña, se mostró satisfecho de que, un año más, Caldas haya vuelto a la primera plana del fútbol gallego con este torneo que ya es un referente en el deporte base, contando incluso con participación internacional.

Fariña estima que a Caldas no sólo viajaron los 700 niños y niñas inscritos, sino también cientos de familiares y miembros del cuerpo técnico de los equipos. “O noso obxectivo é seguir medrando tanto a nivel galego como internacional. Queremos que este torneo sexa unha experiencia para as nenas e nenos e tamén para os seus pais e nais, que poden combinar deporte con turismo aquí en Caldas”, señala Fariña. En la fase final del Torneo Alevín, el Arosa SC consiguió el primer puesto, seguido del Pabellón de Ourense, la ED Val Miñor y la EF Portero 2000.

En la fase de consolación llegaron el Caldas CF y el Arosa SC B. En la categoría Benjamín, la ED Val Miñor se alzó con la victoria por primera vez tras una emocionante y disputada jornada final, seguido del Arosa SC, la EF Portero 2000. Compos y Oroso quedaron en consolación.