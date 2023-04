Expectación en Vilalonga ante la visita del Real Madrid B

El Viajes InterRías FF está peleando por permanecer en Segunda RFEF para poder disfrutar de partidos como el que le espera este sábado en San Pedro (17 horas). Llega a Vilalonga el fililal del Real Madrid. Un equipo joven y plagado de internacionales en categorías inferiores con la Selección Española, que además está metido en la lucha por meterse en el segundo escalón del fútbol español. Es el partido más esperado del año en Sanxenxo y está levantando mucha expectación.

La directiva que preside Enrique Rodríguez ha declarado el partido como “Día de Club”. Los socios del Viajes InterRías FF no pagarán entrada, los socios del Villalonga pagarán 5 euros, mientras que el público en general abonará 12 euros. Con la entrada todos los asistentes participarán en el sorteo de un lote de productos gallegos.

En el filial madridista hay cinco jugadoras que se proclamaron campeonas del Mundo con la Selección Sub 17 el pasado mes de octubre en la India. Son la portera Sofía Fuente, la defensa Noe Correro, la centrocampista Olaya Enrique y las delanteras Carla Camacho y Paula Partido. Tres de ellas, Sofía Fuente, Olaya Enrique y Carla Camacho, están en dinámica este año ya de la Sub 19 y participaron junto a Sara Martín en las últimas victorias de la Sub 19 en Suiza ante Inglaterra, Eslovenia y Bielorrusia que le dieron el pase a la fase final del Campeonato de Europa.

A pesar de su juventud, el Real Madrid B cuenta con mucho talento en sus filas, y llega en el tercer puesto a solo tres puntos del líder Europa. Pero el equipo de Luis Treviño, que ya logró empatar 1-1 en la ida en Valdebebas, está muy necesitado con solo dos puntos de ventaja sobre la zona de descenso y espera plantar cara al cuadro blanco.