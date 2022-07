Fabián Vidal logra la plata en el Festival Olímpico FOJE

El atleta pobrense Fabián Vidal Parada se colgó la medalla de plata en la prueba de los 400 metros lisos del XVI Festival Olímpico de la Juventud Europea FOJE que se celebra en Banská Bystrica (Eslovaquia). A sus 15 años Vidal completó un excelente actuación en su primera gran competición internacional. Tras clasificarse sin problemas el lunes ganando su serie con un tiempo de 49.14, en la final realizó una carrera claramente de menos a más para acabar en segunda posición con un tiempo de 48.66 segundos, que supone su segunda mejor marca personal en la distancia. La medalla de oro fue para el israelí Noam Mamu (47.60), mientras que el bronce fue para el maltés Soler Galea (48.84).



En un evento que se celebra bienalmente para jóvenes atletas de los 50 países de la asociación de Comités Olímpicos Europeos, el pobrense completará su actuación en Banská Bystrica al correr la final de relevos hoy sábado con sus compañeros de la selección española. Fabián cerrará así una magnífica temporada en la que fue bronce en la distancia en el Campeonato de España Sub 18, categoría en la que repite la próxima temporada y en la que este año ganó los títulos autonómicos tanto al aire libre como en pista cubierta, batiendo el récord gallego (48.11).



Desde su club, el Atletismo Barbanza, que suma su segunda medalla de su historia en el Festival FOJE, apuntan que Fabián Vidal acaba la temporada en el puesto 27º del ranking mundial sub 18, siendo el 7º en su edad, además está de 9º en el ranking europeo sub 18 (2º de entre los de su edad), y el tercero del ranking gallego absoluto, con solo 15 años. l