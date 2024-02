Fernando Redondo: “Le tengo muchas ganas a este partido”

El Arosa visita mañana sábado en Os Carrís al Barbadás (17 horas) en la vigésimo primera jornada de liga de Tercera RFEF. El recién ascendido es 14º con 23 puntos, 5 de ventaja sobre el descenso, y lleva nueve jornadas seguidas sin ganar (6 empates y 3 derrotas). En sus filas milita el joven cambadés Fernando Redondo, pieza importante en la plantilla del Arosa juvenil que acabó sexto en División de Honor la temporada pasada.



El carrilero zurdo llegó al equipo ourensano en septiembre, cuando ya se habían disputado las primeras jornadas de liga. Desde entonces ha participado en 12 de los 15 partidos, siempre entrando desde el banquillo, y acumula más de 200 minutos en la categoría. “Estoy contento”, explica desde Santiago, donde reside y se desplaza en tren a Ourense para entrenar cuatro veces a la semana. El joven, ambicioso, decidió no continuar en el Arosa ante la opción que le proponían de jugar en Preferente en el filial Portonovo. “Yo quería jugar en Tercera”, reconoce, “la del Arosa es una plantilla con jugadores consolidados, de mucho nivel, y el objetivo de ascender, es difícil para los jóvenes entrar ahí”. En verano, Redondo tuvo dos opciones “que finalmente no se dieron”, por lo que con la pretemporada iniciada se quedó sin equipo. “Al final apareció lo del Barbadás, que me cumplía las condiciones, lo podía compaginar con los estudios y aún le quedaban fichas libres en septiembre”.



El conjunto ourensano que dirige el técnico vasco Agustín Ruiz mantiene gran parte del bloque de la temporada pasada y la misma idea de juego, en la que el balón parado es su mejor arma ofensiva. Fue así como consiguió ganar en A Lomba en la primera vuelta (0-1), con un gol al saque de una falta lateral. A Redondo le costó adaptarse. “El entrenador ya me explicó que me iba a costar al principio”. Si bien el cambadés es un cambio habitual en las segundas partes, a pesar de que es el jugador más joven de la plantilla. “Creo que estoy en una buena dinámica y sigo trabajando para tener esa oportunidad como titular”. El arousano, que la temporada pasada tuvo una actuación destacada en la máxima categoría juvenil como carrilero zurdo, está jugando en Tercera como extremo en un 4-2-3-1. “Al principio me costó porque no es una posición en la que estaba habituado a jugar, pero ultimamente me estoy encontrando más cómodo”.



Redondo, que pasó por las canteras del CJ Cambados, Pontevedra y Compostela, además del Arosa, no esconde que le hace especial ilusión el partido de mañana. “Es un partido especial. Le tengo muchas ganas a este partido, más que a ningún otro. Tengo recuerdos felices de la temporada pasada en el Arosa. Sobre todo por el grupo que hicimos. Éramos amigos, una familia”. Redondo se alegra especialmente de la titularidad de Dani Sánchez la pasada jornada con los arlequinados. “Es un chico que trabaja mucho, que no da un problema y que se lo merece. Sólo tengo palabras buenas para él, que además es mi amigo”.

Sobre el escaso protagonismo en el primer equipo de la cantera del Arosa, justo en el mejor momento de las últimas décadas, Redondo va en la misma línea que muchos socios y aficionados del club vilagarciano. “Personalmente opino que hay jugadores que estuvimos el año pasado y que ahora están en el Portonovo que podrían tener minutos con el Arosa en Tercera, no ser titulares indiscutibles por el proyecto que tiene de ascender, pero sí estar ahí”.



El de Os Carrís será un partido de necesidades compartidas. El Arosa tiene que cambiar el paso a domicilio, donde no gana desde hace tres meses. Casi el mismo tiempo que llevan los locales sin sumar de tres. “Necesitamos la victoria para estar más tranquilos. Creo que podemos competir bien ante el Arosa”, explica Redondo, que cree que el terreno de juego de Os Carrís no condiciona tanto el juego como se pueda creer desde fuera. “Es algo pequeño y de hierba artificial, pero es un buen campo donde se puede ver un buen partido el sábado”.